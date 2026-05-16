سخنگوی حماس، شهادت «عزالدین حداد» را تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، حازم قاسم، سخنگوی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) امروز شنبه شهادت عزالدین حداد، فرمانده کل گردانهای قسام، شاخه نظامی این جنبش را تسلیت و تعزیت گفت.
وی گفت که این جنبش، شهادت فرمانده کل گردانهای شهید عزالدین قسام « ابو صهیب» را بعد سفری طولانی از جهاد و در هم شکستن اشغالگران به ملت فلسطین، امت عربی و اسلامی و به همه آزادگان و انسانهای باشرف این دنیا تسلیت میگوید.
حازم قاسم گفت: این مرد، یکی از کوههای فلسطین خواهد بود که در کنار بزرگان تاریخ انقلاب معاصر فلسطین، مانند شهید عز الدین قسام، شهید محمد ضیف و شهید یحیی السنوار جای خواهد گرفت.
سخنگوی حماس افزود: امروز، شهید عزالدین حداد در کنار این زنجیرهای بزرگ شهدا، زنجیره طلایی فرزندان ملت ما میایستد که برای آزادی محل عروج و میعادگاه پیامر و اسرای فلسطینی، پیش قدم شدند.
وی خاطر نشان کرد: فقدان این شهید، بزرگ است ولی این مسیر، با کاروان طولانی از مردان پاک ادامه دارد؛ مردانی که ابو صهیب، این فرمانده بزرگ، در زمره آنهاست.
سخنگوی حماس همچنین تأکید کرد که این کاروان شهدا، در این مسیر ادامه میدهد و امید به نصرت الهی دارد و به زودی در صحنهای مسجد الاقصی پربرکت، رحل اقامت خواهد افکند و آن زمانی است که این مکان شریف، به اذن الهی آزاد گشته و عزت خود را باز یافته است.
