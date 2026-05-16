به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، جنبش جهاد اسلامی فلسطین امروز شنبه با صدور بیانیهای، شهادت «عزالدین حداد» (ابوصهیب)، فرمانده کل گردانهای شهید عزالدین قسام، شاخه نظامی حماس را تسلیت گفت و اعلام کرد که رژیم صهیونیستی وی را در یک عملیات ترور کینه توزانه هدف قرار داده است؛ عملیاتی که اعضایی از خانواده او و شماری از غیرنظامیان نیز در آن هدف قرار گرفتند و این جنایت نقض آشکار توافق آتشبس در غزه به شمار میرود.
جهاد اسلامی تاکید کرد: اعلام جنایتکاران جنگی در کابینه رژیم اشغالگر مبنی بر اینکه حساب آنها همچنان با قهرمانان عملیات طوفان الاقصی باز است، چیزی جز فریب افکار عمومی، زیر پا گذاشتن آشکار همه توافقها، توهین به تلاشهای میانجیها و سوءاستفاده از خونها برای تحمیل واقعیتهای جدید امنیتی و میدانی نیست.
در بیانیه جهاد اسلامی فلسطین آمده است: اگر حسابی باز باشد، آن حساب متعلق به ملت فلسطین و ملتهای امت ما با این رژیمی است که هولناکترین جنایتها علیه بشریت را در تاریخ معاصر مرتکب شده و امروز در سراسر جهان منفور و مطرود است.
جنبش جهاد اسلامی شهادت عزالدین حداد را به جنبش حماس و گردانهای قسام تسلیت و تبریک گفت و تصریح کرد که ترور فرماندهان و مجاهدان و هدف قرار دادن آنان، ملت فلسطین را تنها در مسیر مقاومت، استوارتر و نیرومندتر خواهد کرد و همه اهداف و طرحهای دشمن را ناکام میگذارد.
