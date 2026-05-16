حماس: خون حداد هرگز به هدر نخواهد رفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، حماس با صدور بیانیه‌ای شهادت فرمانده بزرگ مجاهد، عزالدین الحداد (ابوصهیب)، فرمانده کل گردان‌های شهید عزالدین قسام را به ملت فلسطین، امت عربی و اسلامی و آزادگان جهان تسلیت گفت.

این جنبش تأکید کرد که خون شهدای مقاومت هرگز به هدر نخواهد رفت و محرک نبرد آزادی خواهد بود.

حماس اعلام کرد که ابوصهیب شامگاه دیروز جمعه، در پی یک جنایت ترور بزدلانه و خائنانه صهیونیست که او را همراه با اعضای خانواده‌اش و شماری از غیرنظامیان بی‌گناه در نوار غزه هدف قرار داد، به شهادت رسید.

بر اساس این بیانیه، این حمله منجر به شهادت وی به همراه همسرش ام صهیب و دخترش نور و همچنین تعدادی از شهروندان بی‌گناه شد.

این جنبش خاطرنشان کرد که شهادت الحداد پس از مسیر جهادی پربار از ایثار، فداکاری، آمادگی و پایداریصورت گرفت؛ مسیری که طی آن در میادین رویارویی ثابت‌قدم، روی‌آورنده نه پشت‌کننده، و مدافع ملت، سرزمین و مقدسات خود تا آخرین لحظات بود.

حماس بیان کرد که فرمانده شهید ابوصهیب نمونه‌ای بی‌نظیر از یک فرمانده مجاهد و استوار بود که عمر خود را در میادین مقاومت، آمادگی و مبارزه با اشغالگری سپری کرد.



این جنبش او را یکی از ستون‌های پروژه مقاومت در نوار غزه و چراغ راه مجاهدین و سدی محکم در برابر تلاش‌ها برای از بین بردن مسئله فلسطین و در هم شکستن اراده ملت ما توصیف کرد.

حماس همچنین یادآور شد که فرماندهی و رهبری حکیمانه او، دستورالعمل‌های میدانی و مدیریت وی در نبرد رویارویی با اشغالگران، به ویژه در جریان نبرد طوفان الاقصی، منبع الهام‌بخشی برای قهرمانان قسام و سختی شدیدی برای دشمن و ارتش آن بود.

در این بیانیه آمده است: این شهید، دو پاره جگر خود، مجاهدین صهیب و مؤمن، و داماد مجاهدش، محمود ابوحصیره را در راه قدس و آزادی تقدیم کرد، خود نیز به عنوان شهیدی استوار، صبور و خودخواسته به آن ها ملحق شد

این جنبش این رویداد را تصویری تجسم‌بخش از عظمت فداکاری‌هایی که رهبران مقاومت و خانواده‌هایشان در راه فلسطین و مقدسات آن انجام می‌دهند، دانست.

حماس همچنین بیان کرد:جنایت ترور فرمانده شهید عزالدین الحداد و جنایات پیوسته‌ای که اشغالگران از زمان اجرای توافق آتش‌بس علیه ملت ما در نوار غزه مرتکب می‌شوند، بار دیگر ماهیت جنایتکارانه و فاشیستی این رژیم تروریستی را تایید می کند.

این جنبش اعلام کرد که این اقدامات نشان‌دهنده بی‌اعتنایی کامل آن به تمامی قوانین و معاهدات بین‌المللی و تلاش‌های شکست‌خورده‌اش برای تحمیل واقعیت‌های سیاسی و میدانی است که از طریق زور نتوانسته به آن ها دست یابد؛ آن هم با سیاست قتل، تروریسم و فشار بر رهبری مقاومت و تأثیرگذاری بر مواضع سیاسی آن و درهم شکستن اراده، پایداری و ثبات ملت ما بر سرزمینش.

حماس بیان کرد: این جنایت، با تمامی ابعاد و زمان‌بندی‌اش، جامعه بین‌الملل، و به ویژه کشورهای میانجی و تضمین‌کننده توافق را در برابر مسئولیت‌های سیاسی، قانونی، انسانی و اخلاقی خود قرار می‌دهد تا فورا و به طور جدی برای واداشتن دولت اشغالگر صهیونیستی به پایبندی کامل به بندهای توافق و توقف جنایات و تجاوزات مستمرش علیه غیرنظامیان بی‌گناه اقدام کنند.

حماس همچنین هشدار داد که سکوت مستمر بین‌المللی و عدم اعمال فشار واقعی بر جنایتکار جنگی نتانیاهو، هیتلر عصر حاضر و تحت تعقیب عدالت بین‌المللی، اشغالگران را به ادامه رویکرد خونین و تجاوزات پیوسته‌اش علیه ملت ما تشویق کرده است.

حماس ضمن گرامیداشت یاد این فرمانده بزرگ، تأکید کرد که خون پاک او و خون سایر فرماندهان و مجاهدین شهید، هرگز به هدر نخواهد رفت، بلکه محرکی برای نبرد آزادی و نوری خواهد بود که راه مقاومت را به سوی قدس و الاقصی روشن می‌کند.

این جنبش متعهد شد که مسیر جهاد و مقاومت قوی‌تر، استوارتر و مصمم‌تر ادامه خواهد یافت و جنایات ترور و تروریسم هرگز در شکستن اراده ملت ما یا منصرف کردن آن از تمسک به حقوق و اصول ملی‌اش موفق نخواهند شد.