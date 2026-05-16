مراسم تشییع باشکوه پیکر فرمانده قسام در غزه+فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، مراسم تشییع پیکر شهید عزالدین حداد فرمانده کل گردانهای قسام در غزه با حضور گسترده ساکنان غزه برگزار شد.

منابع خبری از سردادن شعار «خیبر خیبر یا یهود. جیش القسام بدأ یعود» (خیبر را از یاد نبرید ای یهودیان. ارتش قسام در حال بازگشت است) در تشییع پیکر شهید عزالدین حداد، فرمانده کل گردان‌های قسام در غزه خبر دادند.

واکنش حماس به شهادت حداد

حازم قاسم، سخنگوی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) امروز شنبه شهادت عزالدین حداد، فرمانده کل گردان‌های قسام، شاخه نظامی این جنبش را تسلیت و تعزیت گفت.

وی گفت که این جنبش، شهادت فرمانده کل گردان‌های شهید عزالدین قسام « ابو صهیب» را بعد سفری طولانی از جهاد و در هم شکستن اشغالگران به ملت فلسطین، امت عربی و اسلامی و به همه آزادگان و انسان‌های باشرف این دنیا تسلیت می‌گوید.

حازم قاسم گفت: این مرد، یکی از کوه‌های فلسطین خواهد بود که در کنار بزرگان تاریخ انقلاب معاصر فلسطین، مانند شهید عز الدین قسام، شهید محمد ضیف و شهید یحیی السنوار جای خواهد گرفت.

سخنگوی حماس افزود: امروز، شهید عزالدین حداد در کنار این زنجیره‌ای بزرگ شهدا، زنجیره طلایی فرزندان ملت ما می‌ایستد که برای آزادی محل عروج و میعادگاه پیامر و اسرای فلسطینی، پیش قدم شدند.

وی خاطر نشان کرد: فقدان این شهید، بزرگ است ولی این مسیر، با کاروان طولانی از مردان پاک ادامه دارد؛ مردانی که ابو صهیب، این فرمانده بزرگ، در ذمره آن‌هاست.

سخنگوی حماس همچنین تأکید کرد که این کاروان شهدا، در این مسیر ادامه می‌دهد و امید به نصرت اللهی دارد و به زودی در صحن‌های مسجد الاقصی پربرکت، رحل اقامت خواهد افکند و آن زمانی است که این مکان شریف، به اذن الهی آزاد گشته و عزت خود را باز یافته است.

واکنش قسام به شهادت عزالدین حداد

گردان‌های شهید عزالدین قسام شاخه نظامی حماس اعلام کرد که عزالدین حداد (ابوصهیب) فرمانده این گردان‌ها در عملیات ترور بزدلانه و در نقض آشکار توافق به شهادت رسید.

گردان‌های قسام اعلام کرد که عزالدین الحداد (ابوصهیب) در شهر غزه به شهادت رسید.

در بیانیه گردان‌های قسام آمده است: این فرمانده بزرگ در عملیات ترور بزدلانه دشمن در مرکز شهر غزه که نقض آشکار توافق آتش‌بس است، شهید شد.این حادثه بزرگ تنها انگیزه مضاعفی است که ملت پایدار و مقاومت قهرمانانه آن را به ادامه راه مبارزه و مقاومت ترغیب می‌کند.

جنبش مجاهدین فلسطین تسلیت گفت

جنبش مجاهدین فلسطین و نیروهای شهید عمر القاسم با صدور بیانیه‌هایی جداگانه، شهادت عزالدین حداد «ابوصهیب» فرمانده کل گردان‌های قسام، شاخه نظامی حماس را تسلیت گفت.

جنبش مجاهدین اعلام کرد حداد در عملیات ترور بزدلانه صهیونیستی که شامگاه جمعه غرب شهر غزه را هدف قرار داد، به شهادت رسیده است.

این جنبش ضمن تسلیت به رهبری جنبش حماس، فرماندهان گردان‌های قسام، ملت فلسطین و حامیان مقاومت، از حداد به عنوان یکی از فرماندهان برجسته مقاومت یاد کرد و افزود: فداکاری‌های بزرگ، جهاد طولانی و نقش او در مقابله با دشمن صهیونیستی تا زمان شهادت، بخشی از تاریخ مبارزاتی ملت فلسطین خواهد ماند.

در ادامه این بیانیه تاکید شده است که سیاست ترورهای رژیم صهیونیستی در غزه، اراده نیروهای مقاومت را تضعیف نخواهد کرد و مقاومت فلسطین به مسیر خود ادامه خواهد داد.

گردانهای شهید عمر القاسم: شهادت حداد ضایعه ای بزرگ است

همچنین گردانهای شهید عمر القاسم در بیانیه‌ای شهادت حداد را ضایعه‌ای بزرگ توصیف و بیان کرد: این رویداد نه ‌تنها باعث تضعیف ملت و مقاومت نخواهد شد، بلکه انگیزه‌ای مضاعف برای ادامه راه مبارزه و مقاومت ایجاد می‌کند.

در این بیانیه همچنین حمله رژیم اشغالگر به غزه، نقض آشکار توافق آتش‌بس توصیف شده است.

جنبش احرار تسلیت گفت

از سوی دیگر، جنبش احرار فلسطین و شاخه نظامی آن «گردان‌های الانصار» با صدور بیانیه‌ای، شهادت عزالدین حداد را تسلیت گفت.

در این بیانیه آمده است: عزالدین حداد پس از سال‌ها جهاد، مقاومت و فداکاری در راه فلسطین و دفاع از ملت و آرمان‌های آن، به شهادت رسید.

جنبش احرار، شهید حداد را نمونه‌ای از فرمانده مقاوم و استوار توصیف کرد که عمر خود را در میدان‌های مبارزه سپری کرد و تا زمان شهادت در مسیر مقاومت ثابت‌قدم ماند.

این جنبش فلسطینی همچنین تاکید کرد که سیاست ترور و هدف قرار دادن فرماندهان مقاومت، اراده ملت فلسطین را در هم نخواهد شکست و مقاومت را در پایبندی به حقوق و اصول ملی فلسطین مصمم‌تر خواهد کرد.



جنبش احرار در پایان به خانواده، همرزمان و نزدیکان شهید عزالدین حداد تسلیت گفت.

خانواده شهید عزالدین حداد: او تمام عمر آرزوی شهادت داشت

خواهر شهید عزالدین حداد، فرمانده کل گردان‌های عزالدین قسام شاخه نظامی حماس، در واکنش به شهادت برادرش اعلام کرد: «خدا را شکر می‌کنیم که ما را با شهادت برادرم سرافراز و مفتخر کرد.»

وی همچنین تاکید کرد که مقاومت پویا و تجدیدپذیر است و راه مبارزه با شهادت فرماندهان متوقف نخواهد شد.

همچنین عموی شهید عزالدین حداد در مراسم تشییع پیکر او اظهار داشت: «او تمام زندگی خود را در راه خدا مجاهدت کرد و در تمام عمر آرزوی شهادت داشت.»

وی افزود: «از خداوند می‌خواهیم ما را با او و همه شهدا در بهشت نعیم محشور کند.»

عزالدین حداد؛ پنجمین فرمانده کل گردان‌های قسام که بود؟

شهید عزالدین حداد، فرمانده کل گردان‌های قسام شاخه نظامی جنبش حماس، روز جمعه در حمله هوایی رژیم صهیونیستی به ساختمانی مسکونی در محله الرمال در مرکز شهر غزه، به همراه همسر و دخترش به شهادت رسید.

منابع پزشکی اعلام کردند در این حمله که یک ساختمان مسکونی و یک خودروی غیرنظامی را هدف قرار داد، دست ‌کم ۷ فلسطینی از جمله سه زن و یک کودک به شهادت رسیدند و بیش از ۵۰ نفر زخمی شدند.

پیکر شهید حداد امروز شنبه با حضور گسترده فلسطینیان در شهر غزه تشییع شد. او پنجمین فرمانده کل گردان‌های قسام پس از یاسر النمروتی، صلاح شحاده، محمد ضیف و محمد سنوار به شمار می‌رفت.

آغاز فعالیت در حماس و صعود در ساختار نظامی

عزالدین حداد متولد سال ۱۹۷۰ در غزه بود و از زمان تأسیس جنبش حماس در سال ۱۹۸۷ به این جنبش پیوست. او فعالیت خود را در گردان‌های قسام به عنوان نیروی پیاده در تیپ غزه آغاز کرد و به‌ تدریج به فرمانده دسته، فرمانده گردان و سپس فرمانده تیپ غزه ارتقا یافت.

حـداد در محافل امنیتی رژیم صهیونیستی با لقب «شبح قسام» شناخته می‌شد؛ لقبی که به دلیل توانایی او در مخفی ‌ماندن و فرار از چندین عملیات ترور طی دهه‌های گذشته به او داده شده بود.

او همچنین عضو شورای نظامی حماس بود و مسئولیت سازماندهی یگان «المجد» در گردان‌های قسام را بر عهده داشت؛ یگانی که مأمور شناسایی و مقابله با افراد مظنون به همکاری با دشمن صهیونیستی بود.

جان سالم به در بردن از چندین عملیات ترور

رژیم صهیونیستی طی سال‌های گذشته بارها حداد را هدف قرار داده بود، اما او از این حملات جان سالم به در برد:

سال ۲۰۰۹ در جریان جنگ «الفرقان» در محله الشجاعیه هدف حمله قرار گرفت اما نجات یافت.

در سال ۲۰۱۲ و در جنگ «حجاره السجیل» نیز بار دیگر هدف ترور نافرجام قرار گرفت.

پس از ترور باسم عیسی در نبرد «سیف القدس» در سال ۲۰۲۱، حداد رسماً فرمانده تیپ غزه شد.

در نوامبر ۲۰۲۳ "اسرائیل" برای ارائه اطلاعات درباره محل اختفای او، ۷۵۰ هزار دلار جایزه تعیین کرد و خانه‌اش در محله التفاح را مورد یورش قرار داد.

در فوریه و مارس ۲۰۲۴ منزل او در تل الهوی چند بار بمباران شد اما باز هم جان سالم به در برد.

در ژانویه ۲۰۲۵ پسرش «صهیب الحداد» در حمله‌ای به محله التفاح شهید شد.

سرانجام در ۱۵ مه ۲۰۲۶ در حمله‌ای به محله الرمال، او به همراه همسر و دخترش به شهادت رسیدند.

نقش حداد در عملیات «طوفان الاقصی»

حدود یک سال پیش از عملیات «طوفان الاقصی»، حداد در ویدیویی که از سوی حماس منتشر شد، به "اسرائیل" نسبت به قدرت، دقت و تأثیر موشک‌های قسام در هر جنگ آینده هشدار داده بود.

او در پایان آن پیام گفته بود: «راه ما به سوی سرزمین مقدس است و ما در راهیم.»

بر اساس گزارش‌ها، حداد در ششم اکتبر ۲۰۲۳، چند ساعت پیش از آغاز عملیات «طوفان الاقصی»، فرماندهان زیرمجموعه خود را مخفیانه فراخواند و دستور آغاز عملیات را به آن‌ها ابلاغ کرد.

در متن این دستور آمده بود: «با ایمان به پیروزی قاطع، فرماندهی تیپ‌ها با آغاز عملیات بزرگ طوفان الاقصی موافقت کرده است؛ بر خدا توکل کنید، با شجاعت بجنگید و با آسودگی وجدان عمل کنید.»

این دستور شامل توصیه‌هایی درباره اسارت نظامیان اسرائیلی در ساعات اولیه عملیات، پخش زنده تصاویر حملات به شهرک‌ها و مراکز نظامی و تسلط بر شهرک‌های اطراف غزه بود.

شهادت در محله الرمال

در آخرین حمله، پهپادها و جنگنده‌های اسرائیلی یک واحد مسکونی در محله الرمال را هدف قرار دادند که در نتیجه آن عزالدین حداد، همسر و دخترش به همراه چهار فلسطینی دیگر به شهادت رسیدند و حدود ۵۰ نفر زخمی شدند.

بنیامین نتانیاهو نخست ‌وزیر رژیم صهیونیستی و یسرائیل کاتز وزیر جنگ این رژیم در بیانیه‌ای مشترک مسئولیت مستقیم این حمله را بر عهده گرفتند.