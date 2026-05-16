به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، جنبش مجاهدین فلسطین و نیروهای شهید عمر القاسم با صدور بیانیه‌هایی جداگانه، شهادت عزالدین حداد «ابوصهیب» فرمانده کل گردان‌های قسام، شاخه نظامی حماس را تسلیت گفت.

جنبش مجاهدین اعلام کرد حداد در عملیات ترور بزدلانه صهیونیستی که شامگاه جمعه غرب شهر غزه را هدف قرار داد، به شهادت رسیده است.

این جنبش ضمن تسلیت به رهبری جنبش حماس، فرماندهان گردان‌های قسام، ملت فلسطین و حامیان مقاومت، از حداد به عنوان یکی از فرماندهان برجسته مقاومت یاد کرد و افزود: فداکاری‌های بزرگ، جهاد طولانی و نقش او در مقابله با دشمن صهیونیستی تا زمان شهادت، بخشی از تاریخ مبارزاتی ملت فلسطین خواهد ماند.

در ادامه این بیانیه تاکید شده است که سیاست ترورهای رژیم صهیونیستی در غزه، اراده نیروهای مقاومت را تضعیف نخواهد کرد و مقاومت فلسطین به مسیر خود ادامه خواهد داد.

گردانهای شهید عمر القاسم: شهادت حداد ضایعه ای بزرگ است

همچنین گردانهای شهید عمر القاسم در بیانیه‌ای شهادت حداد را ضایعه‌ای بزرگ توصیف و بیان کرد: این رویداد نه ‌تنها باعث تضعیف ملت و مقاومت نخواهد شد، بلکه انگیزه‌ای مضاعف برای ادامه راه مبارزه و مقاومت ایجاد می‌کند.

در این بیانیه همچنین حمله رژیم اشغالگر به غزه، نقض آشکار توافق آتش‌بس توصیف شده است.

جنبش احرار تسلیت گفت

از سوی دیگر، جنبش احرار فلسطین و شاخه نظامی آن «گردان‌های الانصار» با صدور بیانیه‌ای، شهادت عزالدین حداد را تسلیت گفت.

در این بیانیه آمده است: عزالدین حداد پس از سال‌ها جهاد، مقاومت و فداکاری در راه فلسطین و دفاع از ملت و آرمان‌های آن، به شهادت رسید.

جنبش احرار، شهید حداد را نمونه‌ای از فرمانده مقاوم و استوار توصیف کرد که عمر خود را در میدان‌های مبارزه سپری کرد و تا زمان شهادت در مسیر مقاومت ثابت‌قدم ماند.

این جنبش فلسطینی همچنین تاکید کرد که سیاست ترور و هدف قرار دادن فرماندهان مقاومت، اراده ملت فلسطین را در هم نخواهد شکست و مقاومت را در پایبندی به حقوق و اصول ملی فلسطین مصمم‌تر خواهد کرد.



جنبش احرار در پایان به خانواده، همرزمان و نزدیکان شهید عزالدین حداد تسلیت گفت.