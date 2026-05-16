به گزارش خبرنگار مهر سید اسماعیل میری عصر شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به وضعیت مالی شهرداری اظهار داشت: در ابتدای دوره مدیریت شهری با حجم قابل توجهی از بدهی‌ها مواجه بودیم که تاکنون حدود ۵۰ درصد از آن‌ها تسویه شده است.

وی با بیان اینکه اجرای پروژه‌های عمرانی بر اساس ظرفیت‌های مالی و با رویکرد مدیریت هزینه‌ها دنبال می‌شود، افزود: در کمتر از دو ماه، عملیات بهسازی میدان نماز و بلوار زکات که پیش‌تر در وضعیت نامناسبی قرار داشتند آغاز و وارد فاز اجرایی شده است.

شهردار نکا با تأکید بر رویکرد عدالت‌محور در توزیع خدمات شهری گفت: توسعه متوازن در تمامی نقاط شهر در حال اجراست و عدالت در بهره‌مندی از خدمات شهری به عنوان یک اصل محوری دنبال می‌شود.

وی افزود: سیاست کاهش هزینه‌ها در شهرداری با جدیت در حال پیگیری است و در همین راستا، حذف واسطه‌ها در فرآیند جذب سرمایه‌گذار و اجرای انبارگردانی علمی و نظام‌مند در دستور کار قرار گرفته است.

وی در ادامه اظهار داشت: بودجه مصوب سال گذشته ۳۲۰ میلیارد تومان بوده که در نهایت به ۳۸۰ میلیارد تومان تحقق یافته است. همچنین پرداخت کامل حقوق کارکنان در پایان سال گذشته انجام شد که در دوره‌های پیشین کم‌سابقه بوده است.

پروژه‌های عمرانی و بهبود زیرساخت‌ها

شهردار نکا با اشاره به اقدامات حوزه سیما و منظر شهری اظهار داشت: در پارک مادر که پیش‌تر با مشکل روشنایی مواجه بود، بیش از ۸۰ پایه چراغ نصب شده و حدود ۳۰۰ میلیون تومان برای بهبود روشنایی این مجموعه هزینه شده است.

وی افزود: پاکسازی و لایروبی رودخانه‌ها انجام شده و در حوزه ترافیکی نیز اقداماتی از جمله آزادسازی و تعریض معابر، ساماندهی ورودی مهرآباد، جابه‌جایی جمعه‌بازار و یک‌طرفه‌سازی برخی معابر اجرایی شده است.

همچنین پروژه دسترسی از کمربندی به خیابان شهرداری (دوربرگردان زیر پل آبلو) و پروژه ورودی غربی شهر از محدوده نودهک تا تپه به طول ۱۹۰۰ متر در دست اجرا قرار دارد. پل شورا نیز به تأیید بالاترین مقام فنی استان رسیده و مراحل اجرایی آن در حال انجام است.

مدیریت شهری و برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی

شهردار نکا در بخش دیگری از سخنان خود گفت: با پیگیری استاندار، کمپوست شرق استان با سهم ۲۸ درصدی شهر نکا راه‌اندازی شده است.

وی با اشاره به وضعیت نیروی انسانی افزود: مجموع نیروی انسانی شهرداری حدود ۳۵۰ نفر است و ساماندهی نیروهای مازاد در دستور کار قرار دارد.

شهردار نکا با اشاره به حوزه فرهنگی و اجتماعی اظهار داشت: مهم‌ترین محور این حوزه پشتیبانی از برنامه‌های مرتبط با جنگ بوده و در مجموع حدود ۲۰ میلیارد تومان در این بخش هزینه شده و حمایت از مواکب نیز بیش از ۹۰ درصد محقق شده است.

وی همچنین از موفقیت تیم فوتسال شهرداری نکا خبر داد و گفت: این تیم موفق به کسب عنوان قهرمانی استان شده و به سوپرلیگ فوتسال راه یافته است.

گره‌گشایی از معضلات ترافیکی و توسعه ساحلی در دستور کار مدیریت شهری

رئیس شورای اسلامی شهر نکا در ادامه این نشست با تأکید بر ضرورت ساماندهی نقاط ترافیکی و ارتقای زیرساخت‌های شهری اظهار داشت: رفع گره‌های ترافیکی محلات و ساماندهی حاشیه رودخانه‌ها از اولویت‌های مهم مدیریت شهری است.

وی همچنین از پیگیری مطالبات مالی شهرداری خبر داد و گفت: دریافت سهم ۱۰ درصدی شهرداری از پروژه‌های مسکن مهر در دستور کار شورا قرار دارد.

حسین پویا با اشاره به مجتمع مسکونی شهید سلیمانی اظهار کرد: این مجتمع با بیش از هزار واحد مسکونی و جمعیتی بالغ بر ۵ هزار نفر، پیش‌تر در آمار شهری لحاظ نشده بود که با پیگیری‌های انجام‌شده این موضوع برطرف شد.

وی در ادامه با اشاره به ظرفیت‌های ساحلی شهر افزود: نکا در بخش شمالی دارای گستره‌ای بیش از ۷۰ کیلومتر است اما در بخش ساحلی تنها حدود ۴ کیلومتر پهنه ساحلی داشت که با پیگیری‌های انجام‌شده حدود ۳.۷ کیلومتر به این محدوده افزوده شد و طول ساحلی شهر به حدود ۸ کیلومتر رسیده است.