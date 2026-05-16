  1. استانها
  2. قم
۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۸:۳۵

آیت الله فاضل لنکرانی: جشنواره «هلهله فرشته‌ها» جزو افتخارات قم است

آیت الله فاضل لنکرانی: جشنواره «هلهله فرشته‌ها» جزو افتخارات قم است

قم- رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) برگزاری جشنواره هلهله فرشته‌ها را جزو افتخارات قم دانست و مشارکت مردم در برگزاری آن را یکی از نکات قابل توجه در کارنامه فعالیت‌های خیریه در قم برشمرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله محمد جواد فاضل لنکرانی در دیدار شورای راهبردی جشنواره هلهله فرشته‌ها،الگوسازی و جهت دهی در مسایل ولایی و اهل بیتی را از شاخصه‌های مردم ولایت مدار قم دانست و گفت: ترویج فرهنگ دینی و اعتقادات تشیع از جمله بزرگداشت ایام فاطمیه از قم آغاز شده و در جهان اسلام گسترش یافت.

وی هلهله فرشته‌ها را یک جهاد جهانی عنوان کرد و افزود: ترغیب به ازدواج و ایجاد زیر ساخت‌های این امر مقدس یکی از هنرهای دست اندرکاران برگزاری جشنواره هلهله فرشته‌هاست.

استاد برجسته حوزه علمیه قم تاکید کرد: شاخصه‌های ازدواج باید به نفع مردم تغییر کند چون جهت دهی به زندگی جوانان امری مهم و ضروری است.

جشن هلهله فرشته‌ها همزمان با سالروز ازدواج‌ حضرت علی(ع) و حضرت زهرا(س) از ۱۸ سال پیش به همت جوانان خلاق قمی پایه‌گذاری شد و در شرایط فعلی بصورت منطقه‌ای و در بعضی از کشورها همزمان با ایران برگزار می‌شود.

این جشنواره امسال همزمان با سالروز ازدواج حضرت علی(ع) و حضرت زهرا(س)، ۲۸ اردیبهشت ماه از ساعت ۲۰ در حرم مطهر حضرت موسی مبرقع(ع) قم ترتیب خواهد یافت.

کد مطلب 6831817

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها