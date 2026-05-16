به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله محمد جواد فاضل لنکرانی در دیدار شورای راهبردی جشنواره هلهله فرشته‌ها،الگوسازی و جهت دهی در مسایل ولایی و اهل بیتی را از شاخصه‌های مردم ولایت مدار قم دانست و گفت: ترویج فرهنگ دینی و اعتقادات تشیع از جمله بزرگداشت ایام فاطمیه از قم آغاز شده و در جهان اسلام گسترش یافت.

وی هلهله فرشته‌ها را یک جهاد جهانی عنوان کرد و افزود: ترغیب به ازدواج و ایجاد زیر ساخت‌های این امر مقدس یکی از هنرهای دست اندرکاران برگزاری جشنواره هلهله فرشته‌هاست.

استاد برجسته حوزه علمیه قم تاکید کرد: شاخصه‌های ازدواج باید به نفع مردم تغییر کند چون جهت دهی به زندگی جوانان امری مهم و ضروری است.

جشن هلهله فرشته‌ها همزمان با سالروز ازدواج‌ حضرت علی(ع) و حضرت زهرا(س) از ۱۸ سال پیش به همت جوانان خلاق قمی پایه‌گذاری شد و در شرایط فعلی بصورت منطقه‌ای و در بعضی از کشورها همزمان با ایران برگزار می‌شود.

این جشنواره امسال همزمان با سالروز ازدواج حضرت علی(ع) و حضرت زهرا(س)، ۲۸ اردیبهشت ماه از ساعت ۲۰ در حرم مطهر حضرت موسی مبرقع(ع) قم ترتیب خواهد یافت.