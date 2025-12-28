به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه تنظیم بازار شهرستان خمیر به ریاست مراد زرهی، فرماندار شهرستان خمیر برگزار شد.

مراد زرهی فرماندار شهرستان خمیر در این جلسه با تأکید بر اهمیت تأمین معیشت مردم اظهار داشت: جذب حداکثری سهمیه کالاهای اساسی شهرستان در اولویت قرار دارد و دستگاه‌های متولی موظف‌اند با برنامه‌ریزی دقیق، زمینه توزیع مناسب و به‌موقع این کالاها را فراهم کنند.

مراد زرهی با اشاره به ضرورت نظارت مستمر بر بازار افزود: نظارت‌ها باید به‌صورت صددرصدی و مؤثر انجام شود تا مردم بتوانند خروجی اقدامات تنظیم بازار را به‌طور ملموس در سطح بازار مشاهده کنند.

وی افزایش تنوع عرضه کالاها، رعایت انصاف دوسویه میان فروشندگان و مصرف‌کنندگان و ایجاد شرایط مناسب برای جذب مشتری را از الزامات ساماندهی بازار برشمرد و گفت: بازار باید پویا باشد و حقوق همه طرف‌ها در آن رعایت شود.

فرماندار شهرستان خمیر همچنین بر تشدید گشت‌های میدانی مشترک، الزام درج قیمت کالاها در واحدهای صنفی و برخورد قاطع با تخلفات احتمالی تأکید کرد.

زرهی در ادامه از برنامه‌ریزی برای برگزاری نمایشگاه عرضه مستقیم کالا در آینده نزدیک در شهرستان خمیر خبر داد و تصریح کرد: این نمایشگاه می‌تواند نقش مؤثری در کنترل قیمت‌ها و دسترسی آسان‌تر شهروندان به کالاهای اساسی ایفا کند.شهروندان می‌توانند جهت اطلاع از نرخ کالاها و خدمات صنفی، به سامانه نرخ خدمات صنفی شهرستان بندرخمیر مراجعه کنند.