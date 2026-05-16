۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۸:۴۵

استاندار خوزستان با وزیر تعاون دیدار کرد

اهواز - استاندار خوزستان در دیدار با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر ضرورت جلوگیری از تعدیل نیروی کار در صنایع استان به‌ویژه صنایع آسیب‌دیده از جنگ اخیر و پرداخت حقوق تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالی‌زاده، عصر امروز شنبه در دیدار با احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ضمن بیان برخی از مشکلات مرتبط با کارگران و واحدهای صنعتی وابسته به هلدینگ‌های وزارت کار، بر ضرورت جلوگیری از تعدیل نیروی کار در صنایع استان به‌ویژه صنایع آسیب‌دیده از جنگ اخیر تأکید کرد.

میدری در این دیدار از برنامه‌ریزی‌ها و حمایت‌های ویژه استاندار خوزستان از کارگران و تشکیل مستمر کمیسیون کارگری در استان و همچنین حمایت از صنایع بزرگ، متوسط و کوچک قدردانی کرد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: وزارت کار آمادگی کامل دارد تا ضمن حمایت از کارگران، تا حد امکان از تعدیل نیروی کار در صنایع استان جلوگیری کند.

