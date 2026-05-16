به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود بیات‌منش در دومین جلسه شورای فنی استان زنجان که در سالن جلسات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان برگزار شد، اظهار کرد: برای حل برخی مسائل از جمله تأییدیه‌های زیست‌محیطی، برگزاری جلسات تخصصی با دستگاه‌های مرتبط ضروری است تا از ظرفیت مشاوران استان در این زمینه استفاده شود. در حوزه‌هایی مانند راه‌سازی، توان فنی قابل توجهی در استان زنجان وجود دارد و استفاده از این ظرفیت می‌تواند موجب ارتقای کیفیت اجرای پروژه‌ها شود.

وی با بیان اینکه تجربه برخی پروژه‌های گذشته نشان می‌دهد مطالعات دقیق و بهره‌گیری از مشاوران توانمند تا چه اندازه اهمیت دارد، گفت: در مواردی برای برخی پروژه‌ها هزینه‌های قابل توجهی صرف شده، اما به‌دلیل ضعیف بودن مطالعات یا پیش‌بینی‌های اولیه، اهداف مورد نظر به‌طور کامل محقق نشده است.

بیات‌منش با تأکید بر لزوم تقویت نقش نظارتی شورای فنی استان زنجان، ادامه داد: لازم است پروژه‌های مهم عمرانی استان به‌صورت مستمر بررسی شود تا روند اجرای آن‌ها و نحوه هزینه‌کرد منابع به‌شکل دقیق ارزیابی شود.

وی به برخی پروژه‌های راه‌سازی استان اشاره کرد و گفت: در مواردی، پروژه‌هایی که پیش‌تر پیشرفت قابل قبولی داشته‌اند، پس از واگذاری به دستگاه‌های ملی با کندی مواجه شده‌اند، در حالی که منابع قابل توجهی برای آن‌ها در نظر گرفته شده است. از این‌ رو لازم است گزارش‌گیری و پیگیری جدی‌تری درباره روند اجرای چنین پروژه‌هایی انجام شود.

معاون استاندار زنجان با اشاره به اهمیت تقویت جایگاه مهندسان مشاور در نظام فنی و اجرایی استان، افزود: ضروری است سازوکارهای لازم برای پرداخت به‌موقع مطالبات مشاوران در پروژه‌ها پیش‌بینی شود تا روند مطالعات، نظارت و اجرای طرح‌ها با کیفیت مطلوب ادامه یابد.

وی با بیان اینکه منابع دولتی برای اجرای پروژه‌های عمرانی نسبت به گذشته محدودتر شده است، گفت: در دهه‌های گذشته، منابع قابل توجهی برای طرح‌های عمرانی اختصاص می‌یافت، اما اکنون این منابع کاهش یافته و لازم است به‌دنبال روش‌های جدید تأمین مالی و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی باشیم.

بیات‌منش در ادامه با اشاره به ضرورت اجرای طرح‌های آبخیزداری در استان، بیان کرد: برای مدیریت منابع آب و جلوگیری از هدررفت آن، اجرای پروژه‌های آبخیزداری اهمیت زیادی دارد و می‌توان با مشارکت بخش خصوصی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود، منابع مالی لازم برای اجرای این طرح‌ها را فراهم کرد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری زنجان با تأکید بر ضرورت استفاده بیشتر از ظرفیت مشاوران بومی در اجرای طرح‌های عمرانی استان، گفت: بهره‌گیری از دانش و تجربه مشاوران استان می‌تواند در بهبود کیفیت پروژه‌ها و جلوگیری از هدررفت منابع نقش مؤثری داشته باشد.

وی ادامه داد: در برخی حوزه‌ها از جمله مدیریت پسماند و پروژه‌های عمرانی، یکی از چالش‌های اصلی دریافت تأییدیه‌های زیست‌محیطی است که لازم است با تقویت تعامل میان دستگاه‌های اجرایی و اداره‌ کل محیط‌ زیست و استفاده از توان مشاوران استان، این روند تسهیل شود. در حوزه راه‌سازی نیز توان فنی قابل توجهی در استان وجود دارد و لازم است دستگاه‌هایی مانند شهرداری‌ها، اداره‌ کل راه و شهرسازی و راهداری از این ظرفیت‌ها برای ارتقای کیفیت پروژه‌ها استفاده کنند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار زنجان با اشاره به تجربه برخی پروژه‌های گذشته، اظهار کرد: بررسی برخی طرح‌های قدیمی نشان می‌دهد در مواردی میلیاردها تومان برای پروژه‌ها هزینه شده، اما به‌دلیل ضعف در مطالعات یا تصمیم‌گیری‌های نادرست، نتایج مورد انتظار حاصل نشده است. این موضوع نشان‌دهنده اهمیت مطالعات دقیق و بهره‌گیری از مشاوران توانمند در مراحل طراحی و اجرای طرح‌هاست.