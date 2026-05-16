به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری «شهاب» فلسطین، گردان‌های شهید عزالدین قسام، شاخه نظامی جنبش حماس، در بیانیه‌ای رسمی شهادت «عزالدین الحداد» (با کنیه ابوصهیب)، فرمانده بلندپایه و رئیس ستاد مشترک این گردان‌ها در اقدام کور رژیم صهیونیستی برای ترور وی را تأیید کرد.

گردان‌های القسام اعلام کرد که «عزالدین الحداد»؛ فرمانده بزرگ، به همراه همسر، دختر و تعدادی دیگر از مردم غزه در جریان یک عملیات ترور ناجوانمردانه توسط رژیم صهیونیستی به شهادت رسیدند.

این گروه نوشت: وی در حالی به شهادت رسید که پیش از این، دو فرزند مجاهدش به نام‌های «صهیب» و «مؤمن» نیز در جنگ طوفان‌الاقصی شهید شده بودند.

در این بیانیه تأکید شده است که شهید الحداد نقشی برجسته در عملیات ۷ اکتبر و فرماندهی نبرد دفاعی در تیپ غزه داشت و وی پس از شهادت فرماندهان بزرگ «محمد الضیف» و «محمد السنوار»، فرماندهی ستاد مشترک گردان‌های القسام را در مرحله‌ای بسیار حساس بر عهده گرفت و در این مدت موفق شد دستاوردهای مهمی از جمله آزادی صدها اسیر از زندان‌های رژیم اشغالگر را رقم بزند.

القسام با محکوم کردن این جنایت تأکید کرد: جنایات اشغالگران صهیونیست که تازه ترین آن ترور شهید الحداد، بود، روشن ترین مدرک و دلیلی است که بیانگر پیمان‌شکنی دشمن جنایتکار صهیونیستی است که تمامی مرزها را زیر پا گذاشته و همه‌ توافقات را پشت گوش انداخته و هیچ اهمیتی برای کشورهای میانجی آتش بس قائل نیست.

القسام در پایان بیانیه خود آورده است: دشمن جنایتکار صهیونیستی اگر فکر کند ترور فرماندهان بزرگ، مسیر مقاومت را متوقف می‌کند؛ دچار توهم است، چرا که این خون‌های پاک هدر نخواهد رفت، فرماندهان دیگری جایگزین آنها خواهند شد و راه تا آزادی کامل سرزمین و پاکسازی مسجدالاقصی ادامه خواهد یافت.