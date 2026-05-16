به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدرضا عرفان‌نژاد عصر شنبه در نشست اعضای کارگروه رسانه و فضای مجازی قرارگاه بلاغ مبین استان چهارمحال و بختیاری با تشریح وظایف و مأموریت‌های این کارگروه ناظر به جنگ رمضان و جهاد ترکیبی، اظهار کرد: قرارگاه بلاغ مبین یک قرارگاه حوزوی با محوریت جهاد تبیین و روشنگری در دفاع مقدس سوم است که از هشت کارگروه از جمله کارگروه رسانه و فضای مجازی تشکیل شده است.

مسئول کارگروه رسانه و فضای مجازی قرارگاه جهاد ترکیبی بلاغ مبین چهارمحال و بختیاری با ذکر اینکه پوشش اخبار حوزوی در جنگ رمضان یکی از مأموریت‌های این کارگروه است، ادامه داد: البته این کمیته صرفاً معطوف بر فعالیت‌های حوزه نیست بلکه تمام اخبار و مطالب ناظر به جنگ تحمیلی سوم را مدنظر قرار می‌دهد.

عرفان‌نژاد تهیه فیلم و کلیپ و محصولات چندرسانه‌ای از فعالیت‌های حوزویان را از دیگر وظایف این کارگروه دانست و گفت: روحانیت چه در سطح استانی و چه ملی مجاهدت‌های فراوانی در تقویت میدان و خیابان دارد که بسیاری از این تلاش‌ها انعکاسی در رسانه‌ها ندارد و لذا دیده نمی‌شود.

این مدرس حوزه و دانشگاه در چهارمحال و بختیاری هدایت و راهبری ظرفیت‌های رسانه‌ای استان را از دیگر اهداف اهداف فعالیت کمیته رسانه و فضای مجازی قرارگاه بلاغ مبین دانست و توضیح داد: این کمیته از طریق همکاری و هم‌افزایی با فعالان رسانه‌ای خواهد کوشید در ایجاد و تقویت گفتمان قدمی بردارد.

عرفان‌نژاد بیان کرد: خبرگزاری‌ها و صدا و سیما، روابط عمومی‌ها، حوزه‌های علمیه برداران و خواهران و سازمان تبلیغات اسلامی از جمله اعضای این کارگروه هستند.

یادآور می‌شود در این نشست نمایندگان خبرگزاری‌ها و انسان‌رسانه‌ها به بیان دیدگاه‌ها و دغدغه‌های خود درباره حوزه و روحانیت و کنش‌گری طلاب و روحانیون با محوریت جنگ تحمیلی سوم پرداختند.