۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۰:۰۸

حضور انتشارات دانشگاه امیرکبیر در هفتمین نمایشگاه مجازی کتاب تهران

دانشگاه امیرکبیر از برگزاری هفتمین نمایشگاه مجازی کتاب تهران از ۲۶ اردیبهشت تا ۲ خردادماه خبر داد و اعلام کرد،انتشارات این دانشگاه با ارائه تازه‌ترین آثار علمی در این رویداد حضور خواهد داشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، هفتمین نمایشگاه مجازی کتاب تهران ازامروز شنبه ۲۶ اردیبهشت تا ۲ خردادماه به صورت برخط و با شعار «بخوانیم برای ایران» برگزار می‌شود.

بر اساس این گزارش، این رویداد کتاب‌محور برای هفتمین سال متوالی به صورت مجازی از طریق پایگاه اینترنتی نمایشگاه به نشانی https://book.icfi.ir در دسترس علاقه‌مندان قرار خواهد گرفت.

انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر از تمامی استادان، پژوهشگران، دانشجویان و علاقه‌مندان حوزه علم و صنعت کشور دعوت می‌کند تا در این نمایشگاه مجازی حضور یابند و از تازه‌ترین آثار و انتشارات این مجموعه بازدید کنند.

هفتمین نمایشگاه مجازی کتاب تهران فرصت مناسبی برای آشنایی با مجموعه‌ای از کتاب‌های علمی، تخصصی و پژوهشی در حوزه‌های مختلف فنی و مهندسی، علوم کاربردی و صنعت به شمار می‌رود؛ آثاری که با تلاش علمی و فرهنگی استادان، نویسندگان، پژوهشگران و صنعتگران منتشر شده‌اند و با هدف گسترش دانش، ارتقای سطح علمی و پاسخ‌گویی به نیازهای آموزشی و پژوهشی جامعه دانشگاهی و صنعتی کشور در اختیار مخاطبان قرار می‌گیرند.

بازدیدکنندگان در این نمایشگاه می‌توانند به صورت برخط با تازه‌ترین عناوین منتشرشده آشنا شوند، اطلاعات کتاب‌ها را مشاهده کنند و در فضایی آسان، سریع و در دسترس، آثار مورد نظر خود را انتخاب و تهیه کنند.

زهرا سیفی

