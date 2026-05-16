حضور انتشارات دانشگاه امیرکبیر در هفتمین نمایشگاه مجازی کتاب تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، هفتمین نمایشگاه مجازی کتاب تهران ازامروز شنبه ۲۶ اردیبهشت تا ۲ خردادماه به صورت برخط و با شعار «بخوانیم برای ایران» برگزار میشود.
بر اساس این گزارش، این رویداد کتابمحور برای هفتمین سال متوالی به صورت مجازی از طریق پایگاه اینترنتی نمایشگاه به نشانی https://book.icfi.ir در دسترس علاقهمندان قرار خواهد گرفت.
انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر از تمامی استادان، پژوهشگران، دانشجویان و علاقهمندان حوزه علم و صنعت کشور دعوت میکند تا در این نمایشگاه مجازی حضور یابند و از تازهترین آثار و انتشارات این مجموعه بازدید کنند.
هفتمین نمایشگاه مجازی کتاب تهران فرصت مناسبی برای آشنایی با مجموعهای از کتابهای علمی، تخصصی و پژوهشی در حوزههای مختلف فنی و مهندسی، علوم کاربردی و صنعت به شمار میرود؛ آثاری که با تلاش علمی و فرهنگی استادان، نویسندگان، پژوهشگران و صنعتگران منتشر شدهاند و با هدف گسترش دانش، ارتقای سطح علمی و پاسخگویی به نیازهای آموزشی و پژوهشی جامعه دانشگاهی و صنعتی کشور در اختیار مخاطبان قرار میگیرند.
بازدیدکنندگان در این نمایشگاه میتوانند به صورت برخط با تازهترین عناوین منتشرشده آشنا شوند، اطلاعات کتابها را مشاهده کنند و در فضایی آسان، سریع و در دسترس، آثار مورد نظر خود را انتخاب و تهیه کنند.
