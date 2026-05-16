۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۹:۳۶

برگزاری ویژه‌برنامه‌های شهادت حضرت جوادالائمه (ع) در حرم امام رضا(ع)

مشهد- معاون تبلیغات اسلامی حرم مطهر رضوی، ضمن تسلیت فرارسیدن شهادت حضرت جوادالائمه (ع)، به تشریح برنامه‌های حرم مطهر رضوی به مناسبت شهادت این امام مظلوم پرداخت.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام حسین شریعتی نژاد اظهار کرد: هم زمان با شهادت ابن الرضا (ع)، حضرت جوادالائمه (ع) ویژه‌برنامه‌های عزاداری و سوگواری با محوریت رواق بزرگ امام خمینی (ره) در حرم مطهر رضوی، برگزار می‌شود.

معاون تبلیغات اسلامی حرم مطهر رضوی تصریح کرد: این ویژه‌برنامه‌ها با عنوان «ابن‌الرضا (ع)»،‌ از شامگاه شنبه بیست و ششم اردیبهشت بعد از اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء با قرائت زیارت امین‌الله با نوای احمد واعظی آغاز می‌شود.

وی ابراز کرد: در این ویژه‌برنامه همچنین رضا رحیمی عنبران، شاعر خوش‌قریحه و دل‌سوخته اهل‌بیت (ع)، تازه‌ترین سروده‌های خود، در سوگ حضرت جوادالائمه (ع) را تقدیم به محضر این امام هُمام و پدر بزرگوارشان حضرت رضا (ع) می‌کند.

شریعتی نژاد افزود: سخنرانی حجت‌الاسلام لطفی‌پور و مرثیه‌سرایی و نوحه‌سرایی سعید کرمعلی و مرتضی اسلامی نژاد از دیگر برنامه‌های شب شهادت امام جواد (ع) در حرم مطهر رضوی است.

معاون تبلیغات اسلامی حرم مطهر رضوی اظهار کرد: ویژه‌برنامه صبح شهادت امام جواد (ع) نیز روز یکشنبه بیست و هفتم اردیبهشت از ساعت ۹:۲۵ صبح با اجرای سرود و همخوانی توسط گروه نورالقائم (عج) آغاز می‌شود.

وی عنوان کرد: در این ویژه‌برنامه آقای حسن شیرزاد با زبان شعر مرثیه‌خوان شهادت حضرت ابن‌الرضا (ع) می‌شود و در ادامه حاضران میهمان سخنرانی آیت‌الله علم‌الهدی نماینده ولی‌فقیه در خراسان رضوی خواهند شد. مرثیه‌سرایی و عزاداری با نوای گرم ابراهیم احمدی و احد سبزی از دیگر برنامه‌های روز شهادت امام جواد (ع) در حرم مطهر رضوی خواهد بود.

شریعتی نژاد در ادامه به برگزاری مراسم ظهر شهادت امام جواد (ع) اشاره و بیان کرد: این ویژه‌برنامه بعد از اقامه نماز جماعت ظهر و عصر برگزار می‌شود و در آن زائران حرم مطهر رضوی هم‌نوا با مهدی نیک‌بخت زیارت‌نامه حضرت جوادالائمه (ع) را، قرائت می‌کنند.

معاون تبلیغات اسلامی حرم مطهر رضوی خاطرنشان کرد: در این مراسم حجت‌الاسلام مهدی ماندگاری به ایراد سخنرانی می‌پردازد و در پایان نیز حاضران میهمان مرثیه‌سرایی و ذکر مصیبت با نوای امیر کردی خواهند شد.

