به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام حسین شریعتی نژاد اظهار کرد: هم زمان با شهادت ابن الرضا (ع)، حضرت جوادالائمه (ع) ویژهبرنامههای عزاداری و سوگواری با محوریت رواق بزرگ امام خمینی (ره) در حرم مطهر رضوی، برگزار میشود.
معاون تبلیغات اسلامی حرم مطهر رضوی تصریح کرد: این ویژهبرنامهها با عنوان «ابنالرضا (ع)»، از شامگاه شنبه بیست و ششم اردیبهشت بعد از اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء با قرائت زیارت امینالله با نوای احمد واعظی آغاز میشود.
وی ابراز کرد: در این ویژهبرنامه همچنین رضا رحیمی عنبران، شاعر خوشقریحه و دلسوخته اهلبیت (ع)، تازهترین سرودههای خود، در سوگ حضرت جوادالائمه (ع) را تقدیم به محضر این امام هُمام و پدر بزرگوارشان حضرت رضا (ع) میکند.
شریعتی نژاد افزود: سخنرانی حجتالاسلام لطفیپور و مرثیهسرایی و نوحهسرایی سعید کرمعلی و مرتضی اسلامی نژاد از دیگر برنامههای شب شهادت امام جواد (ع) در حرم مطهر رضوی است.
معاون تبلیغات اسلامی حرم مطهر رضوی اظهار کرد: ویژهبرنامه صبح شهادت امام جواد (ع) نیز روز یکشنبه بیست و هفتم اردیبهشت از ساعت ۹:۲۵ صبح با اجرای سرود و همخوانی توسط گروه نورالقائم (عج) آغاز میشود.
وی عنوان کرد: در این ویژهبرنامه آقای حسن شیرزاد با زبان شعر مرثیهخوان شهادت حضرت ابنالرضا (ع) میشود و در ادامه حاضران میهمان سخنرانی آیتالله علمالهدی نماینده ولیفقیه در خراسان رضوی خواهند شد. مرثیهسرایی و عزاداری با نوای گرم ابراهیم احمدی و احد سبزی از دیگر برنامههای روز شهادت امام جواد (ع) در حرم مطهر رضوی خواهد بود.
شریعتی نژاد در ادامه به برگزاری مراسم ظهر شهادت امام جواد (ع) اشاره و بیان کرد: این ویژهبرنامه بعد از اقامه نماز جماعت ظهر و عصر برگزار میشود و در آن زائران حرم مطهر رضوی همنوا با مهدی نیکبخت زیارتنامه حضرت جوادالائمه (ع) را، قرائت میکنند.
معاون تبلیغات اسلامی حرم مطهر رضوی خاطرنشان کرد: در این مراسم حجتالاسلام مهدی ماندگاری به ایراد سخنرانی میپردازد و در پایان نیز حاضران میهمان مرثیهسرایی و ذکر مصیبت با نوای امیر کردی خواهند شد.
