۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۰:۱۵

غریب آبادی:

تحریم گزارشگر سازمان ملل، چهره واقعی حقوق بشر آمریکا را نشان می‌دهد

معاون حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه نوشت: تحریم یک گزارشگر ویژه سازمان ملل به دلیل مطالبه پاسخگویی در دیوان کیفری بین‌المللی، چهره واقعی سیاست حقوق بشری آمریکا را آشکار می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، کاظم غریب آبادی معاون وزیر امور خارجه کشورمان، پیامی در رابطه با صدور دستور موقت دادگاه فدرال آمریکا برای تعلیق تحریم های اعمالی دولت این کشور علیه خانم فرانسسکا آلبانیز، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در سرزمین های اشغالی فلسطین صادر کرد که متن آن به شرح زیر است:

‌رسانه ها خبر از صدور دستور موقت دادگاه فدرال آمریکا برای تعلیق تحریم های اعمالی دولت این کشور علیه خانم فرانسسکا آلبانیز، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در سرزمین های اشغالی فلسطین، خبر می دهند.

حقوق بشر در قاموس آمریکا تا زمانی محترم است که به رژیم اسرائیل نرسد. هرجا پای پاسخگویی رژیم و حامیان آن در برابر جنایات غزه به میان می‌آید، واشنگتن به‌جای دفاع از قانون، به ابزار تحریم، تهدید و ارعاب متوسل می‌شود.

تحریم یک گزارشگر ویژه سازمان ملل به دلیل مطالبه پاسخگویی در دیوان کیفری بین‌المللی، چهره واقعی سیاست حقوق بشری آمریکا را آشکار می‌کند: حقوق بشر برای دشمنان، مصونیت برای متحدان. این همان استاندارد دوگانه‌ای است که سال‌ها عدالت بین‌المللی را به گروگان منافع سیاسی واشنگتن گرفته است.

آمریکا نمی‌تواند هم‌زمان از «نظم مبتنی بر قانون» سخن بگوید و هر نهاد، کارشناس یا سازوکاری را که به جنایات رژیم اسرائیل نزدیک می‌شود، هدف فشار قرار دهد. اگر حقوق بین‌الملل فقط تا جایی معتبر باشد که متحدان آمریکا را لمس نکند، دیگر قانون نیست؛ ابزار سلطه است.

استقلال مأموریت‌های سازمان ملل، مصونیت کارشناسان بین‌المللی و حق قربانیان فلسطینی برای حقیقت و عدالت نباید قربانی هراس واشنگتن از پاسخگویی رژیم اسرائیل شود.

رامین عبداله شاهی

