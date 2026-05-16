۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۴:۲۴

عزیزی: فقط کشتی‌های طرف همکاری با ایران حق عبور از تنگه هرمز دارند

رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: ایران سازوکاری حرفه‌ای برای مدیریت ترافیک تنگه هرمز تهیه کرده که بر اساس آن، فقط کشتی‌های تجاری و طرف‌های همکاری با ایران از آن بهره‌مند خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم عزیزی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، با انتشار پیامی در صفحه خود در یکی از شبکه‌های اجتماعی، نوشت: «ایران در چارچوب حق حاکمیت ملی و تضمین امنیت تجارت بین الملل، سازوکاری حرفه‌ای برای مدیریت ترافیک تنگه هرمز در مسیر تعیین شده تهیه کرده که به‌زودی رونمایی می‌شود. در این فرآیند، فقط کشتی‌های تجاری و طرف‌های همکاری با ایران از آن بهره‌مند خواهند شد. حقوق لازم در ازایِ خدمات تخصصی ارائه شده، با این سازوکار برای ایران اخذ می‌شود. این مسیر کماکان برای عاملین پروژه به اصطلاح آزادی بسته خواهد ماند.»

زهرا علیدادی

