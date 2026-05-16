ادارات مازندران ساعت ۱۲ تعطیل می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی یونسی رستمی، شامگاه شنبه در حاشیه جلسه تنظیم بازار استان در جمع خبرنگاران، از تغییر دوباره ساعت کاری دستگاههای اجرایی، بانکها، شهرداریها و نهادهای عمومی استان از روز شنبه دوم خرداد خبر داد.
وی با اشاره به اختیارات اعطایی دولت به استانداران، اظهار داشت: ساعت پایان کاری ادارات و دستگاههای اجرایی استان از شنبه آینده تا ساعت ۱۲ تعیین میشود. این تصمیم در راستای حفظ فعالیت کارخانجات تولیدی و صنعتی استان گرفته شده است.
استاندار مازندران تصریح کرد: همه دستگاههای اجرایی و بانکهای مازندران موظف به رعایت این مصوبه هستند.
یونسی رستمی گفت: همراهی دستگاهها و مردم در اجرای این تصمیم، نقش مهمی در عبور موفق از دوره اوج مصرف برق و جلوگیری از بروز اختلال در خدمات عمومی خواهد داشت.
گفتنی است پیش از این، تغییر ساعت کاری دستگاههای اجرایی، بانکها، شهرداریها و نهادهای عمومی استان مازندران از روز شنبه ۲۶ اردیبهشت بر اساس ابلاغ سازمان اداری و استخدامی کشور، تا ۱۵ شهریور سال جاری از ساعت ۷ صبح تا ۱۳ تعیین شده بود که این موضوع امروز با اختیار و دستور استاندار تغییر کرده است.
