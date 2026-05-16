به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدجواد رودگر مدیر گروه فلسفه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با اعلام این خبر، حضرت آیت الله مکارم شیرازی را از عالمان ربانی و صاحب‌نظری دانست که با بهره‌مندی از هندسه معرفتی و ساختار روشمند، توانسته نظام فکری پویا و جامعی را در عرصه‌های فقه، تفسیر، اخلاق و مسائل اجتماعی ارائه دهد.

مدیر گروه فلسفه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ادامه داد: عالمانی که در فقه اکبر(کلام و معارف عقلی)، فقه اوسط(اخلاق و تربیت) و فقه اصغر(احکام و باید و نبایدهای فقهی –حقوقی) از قوه اجتهاد و ملکه استنباط برخوردارند، کسانی اند که از تفقه در دین به معنای دین شناسی در اصول و فروع بهره مند هستند، آنان درک و درد دین را درهم آمیخته و دارای انگیزه، اندیشه و انگیخته دینی بهم پیوسته اند.

وی افزود: در این میان عالمانی که استحکام فکری، اصولِ اخلاقی – معنوی و منطق معرفتی کاملا مشخصی دارند، به دلیل بینش صائب، گرایش صادق و کنش صالح از نظامِ دین شناختی برخوردارند که اجتهادِ جامع مرکز ثقل دانش و ارزش، روح حاکم بر مواضع فکری و فعلی آنهاست. به یقین یکی از عالمان صاحب نظرِ شفاف و نظریه منسجم، فقه نظام مند و روشمند در ساحاتِ مختلف سه گانه فوق، حضرت آیت الله مکارم شیرازی “ادام الله ظله الوارف” هستند . ایشان از عالمان ربانی است که مجاهدت علمی فراوانی در حوزه های فقه و تفسیر، اخلاق و مسائلِ اجتماعی انجام داده و از مراجعِ آگاه به زمان و حاضر در صحنه هستند.

مدیر گروه فلسفه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی اضافه کرد: این عالم خستگی ناپذیر در معارف اصیل اسلامی، نظام فکری پویا و اجتماعی دارند، زیرا همه آثار گفتاری و نوشتاری معظم له از هندسه معرفتی و ساختار روشمندی بهره برده است که ایشان را صاحب “منظومه فکری” نسبتا جامع و کاملی کرده است و شناخت منظومه فکری این فقیه متضلِّع و مجتهد جامع الشرائط امری بایسته بر همه طالبان علوم دینی و بلکه شایسته جامعه اسلامی است.

وی تصریح کرد: یکی از شاخصه های کم نظیر این عالم الهی و فقیه جامع اندیش، این بود که “کارجمعی و پژوهش گروهی” را در حوزه علمیه بنیان نهاد و مدل نوینی را در این عرصه، عرضه نمود که تفسیر نمونه، پیام امام(ترجمه و شرح نهج البلاغه)، عرفانِ اسلامی(شرحی بر صحیفه سجادیه) و برخی کتب فقهی و حدیثی ایشان مانند “دائره المعارف فقه مقارن” و”منتخب الاثار من بحارالانوار” نمونه های بارز چنین کار بدیع و سازنده ای است. بنابراین به حق می توان ایشان را اُسوه حسنه و الگوی صاحبِ صلاحیت و سبکِ جدید در این خصوص معرفی کرد. ناگفته نماند که کارجمعی نیاز به مدیریت علمی کارآمد، شرح صدر و بردباری علمی، تواضع و خویشتنداری و روح و روحیه جمعی دارد و در واقع سنت حسنه ای که حضرت ایشان در حوزه برجای نهاد و تقویت کرد، برکات علمی و عملی بسیاری را داشته و خواهد داشت.

حجت الاسلام والمسلمین رودگر با اشاره به ابعاد مختلف فقهی حضرت آیت الله مکارم شیرازی افزود: مدیریت علمی منظومه یاد شده که شامل علوم دینی و جدید،علوم انسانی اسلامیِ متعارف، مسائل برون دینی و درون دینی از فقه و تفسیر(تفسیرِقرآن، نهج البلاغه و صحیفه سجادیه) تا دانشِ کلام و اخلاق، اقتصاد و سیاست، زن، خانواده و جامعه می باشد را حجت الاسلام والمسلمین عبدالحسین خسروپناه که خود صاحبِ نظر و تجربیات خاصی در تدوین منظومه فکری هستند(مانند منظومه فکری امام و رهبری)، برعهده گرفتند و شورای علمی منظومه فکری نیز جمعی از شاگردان و ارادتمندان حضرت آیت الله مکارم شیرازی، حجج اسلام والمسلمین آقایان احمد قدسی و محی‌الدین مکارم شیرازی، محمد جواد رودگر، سعید داودی لیمونی ، محمد عرب صالحی و نیز حمید ملکی که زمینه ساز نخستین این پژوهش شدند، می باشند.

وی در پایان اعلام کرد: آیین رونمایی از مجموعه ارزشمند «منظومه فکری آیت الله العظمی مکارم شیرازی دامت برکاته» با پیام تصویری آیت الله العظمی سبحانی، روز چهارشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۵ ساعت ۹:۳۰ در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی قم برگزار می شود.