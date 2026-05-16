۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۰:۴۷

مجموعه «منظومه فکری آیت‌الله العظمی مکارم شیرازی» رونمایی می‌شود

قم- آیین رونمایی از مجموعه ارزشمند «منظومه فکری آیت‌الله العظمی مکارم‌شیرازی» با پیام تصویری آیت‌الله العظمی سبحانی، روز چهارشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۵ در قم برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدجواد رودگر مدیر گروه فلسفه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با اعلام این خبر، حضرت آیت الله مکارم شیرازی را از عالمان ربانی و صاحب‌نظری دانست که با بهره‌مندی از هندسه معرفتی و ساختار روشمند، توانسته نظام فکری پویا و جامعی را در عرصه‌های فقه، تفسیر، اخلاق و مسائل اجتماعی ارائه دهد.

مدیر گروه فلسفه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ادامه داد: عالمانی که در فقه اکبر(کلام و معارف عقلی)، فقه اوسط(اخلاق و تربیت) و فقه اصغر(احکام و باید و نبایدهای فقهی –حقوقی) از قوه اجتهاد و ملکه استنباط برخوردارند، کسانی اند که از تفقه در دین به معنای دین شناسی در اصول و فروع بهره مند هستند، آنان درک و درد دین را درهم آمیخته و دارای انگیزه، اندیشه و انگیخته دینی بهم پیوسته اند.

وی افزود: در این میان عالمانی که استحکام فکری، اصولِ اخلاقی – معنوی و منطق معرفتی کاملا مشخصی دارند، به دلیل بینش صائب، گرایش صادق و کنش صالح از نظامِ دین شناختی برخوردارند که اجتهادِ جامع مرکز ثقل دانش و ارزش، روح حاکم بر مواضع فکری و فعلی آنهاست. به یقین یکی از عالمان صاحب نظرِ شفاف و نظریه منسجم، فقه نظام مند و روشمند در ساحاتِ مختلف سه گانه فوق، حضرت آیت الله مکارم شیرازی “ادام الله ظله الوارف” هستند . ایشان از عالمان ربانی است که مجاهدت علمی فراوانی در حوزه های فقه و تفسیر، اخلاق و مسائلِ اجتماعی انجام داده و از مراجعِ آگاه به زمان و حاضر در صحنه هستند.

مدیر گروه فلسفه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی اضافه کرد: این عالم خستگی ناپذیر در معارف اصیل اسلامی، نظام فکری پویا و اجتماعی دارند، زیرا همه آثار گفتاری و نوشتاری معظم له از هندسه معرفتی و ساختار روشمندی بهره برده است که ایشان را صاحب “منظومه فکری” نسبتا جامع و کاملی کرده است و شناخت منظومه فکری این فقیه متضلِّع و مجتهد جامع الشرائط امری بایسته بر همه طالبان علوم دینی و بلکه شایسته جامعه اسلامی است.

وی تصریح کرد: یکی از شاخصه های کم نظیر این عالم الهی و فقیه جامع اندیش، این بود که “کارجمعی و پژوهش گروهی” را در حوزه علمیه بنیان نهاد و مدل نوینی را در این عرصه، عرضه نمود که تفسیر نمونه، پیام امام(ترجمه و شرح نهج البلاغه)، عرفانِ اسلامی(شرحی بر صحیفه سجادیه) و برخی کتب فقهی و حدیثی ایشان مانند “دائره المعارف فقه مقارن” و”منتخب الاثار من بحارالانوار” نمونه های بارز چنین کار بدیع و سازنده ای است. بنابراین به حق می توان ایشان را اُسوه حسنه و الگوی صاحبِ صلاحیت و سبکِ جدید در این خصوص معرفی کرد. ناگفته نماند که کارجمعی نیاز به مدیریت علمی کارآمد، شرح صدر و بردباری علمی، تواضع و خویشتنداری و روح و روحیه جمعی دارد و در واقع سنت حسنه ای که حضرت ایشان در حوزه برجای نهاد و تقویت کرد، برکات علمی و عملی بسیاری را داشته و خواهد داشت.

حجت الاسلام والمسلمین رودگر با اشاره به ابعاد مختلف فقهی حضرت آیت الله مکارم شیرازی افزود: مدیریت علمی منظومه یاد شده که شامل علوم دینی و جدید،علوم انسانی اسلامیِ متعارف، مسائل برون دینی و درون دینی از فقه و تفسیر(تفسیرِقرآن، نهج البلاغه و صحیفه سجادیه) تا دانشِ کلام و اخلاق، اقتصاد و سیاست، زن، خانواده و جامعه می باشد را حجت الاسلام والمسلمین عبدالحسین خسروپناه که خود صاحبِ نظر و تجربیات خاصی در تدوین منظومه فکری هستند(مانند منظومه فکری امام و رهبری)، برعهده گرفتند و شورای علمی منظومه فکری نیز جمعی از شاگردان و ارادتمندان حضرت آیت الله مکارم شیرازی، حجج اسلام والمسلمین آقایان احمد قدسی و محی‌الدین مکارم شیرازی، محمد جواد رودگر، سعید داودی لیمونی ، محمد عرب صالحی و نیز حمید ملکی که زمینه ساز نخستین این پژوهش شدند، می باشند.

وی در پایان اعلام کرد: آیین رونمایی از مجموعه ارزشمند «منظومه فکری آیت الله العظمی مکارم شیرازی دامت برکاته» با پیام تصویری آیت الله العظمی سبحانی، روز چهارشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۵ ساعت ۹:۳۰ در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی قم برگزار می شود.

