به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا بابایی در نشست انجمن آثار و مفاخر فرهنگی استان یزد که با دستور کار برگزاری کنگره بین المللی بزرگداشت ملا عبدالله بهابادی، با حضور جمعی از متولیان این کنگره برگزار شد اظهار کرد: انجمن مفاخر استان طی دو سال گذشته با توجه به چهره‌های فرهیخته یزد و تالیفات و خدمات فراوان آن‌ها بیش از پیش فعال شده است.

وی تجلیل از مفاخر و بزرگان را از سیاست ها و راهبردهای نظام مقدس جمهوری اسلامی دانست و گفت: برگزاری مراسم بزرگداشت شخصیت‌های استان در سال جاری با همکاری انجمن مفاخر کل کشور در دستور کار قرار دارد.

استاندار یزد در ادامه از برگزاری کنگره ملی بزرگداشت علامه ملاعبدالله بهابادی در سال جاری خبر داد و افزود: زمینه برگزاری این کنگره از ۱۱ سال پیش در یزد، قم و تهران فراهم شده است.

بابایی در همین راستا ادامه داد: رهبر شهید انقلاب در سفر سال ۱۳۸۶ به استان یزد به خدمات بی شمار علامه ملاعبدالله بهابادی به جهان اسلام اشاره کرده‌اند.

وی در ادامه تصریح کرد: علامه ملاعبدالله بهابادی، مدت‌ها والی نجف و خادم حرم مطهر امیرالمومنین (ع) بوده و نسل‌های بعدی این عالم برجسته نیز خدمات فراوانی به دنیای اسلام ارائه کرده‌اند.

بابایی در پایان از راه‌اندازی دبیرخانه دائمی انجمن آثار و مفاخر فرهنگی استان یزد خبر داد و خاطرنشان کرد: در راستای اقدامات انجام شده، کمیته‌ای ویژه در دانشگاه یزد جهت برگزاری هر چه با شکوه‌تر این کنگره در یزد و بهاباد تشکیل خواهد شد.