نخبگان فارس جوایزی همچون نوبل را در ذهن دارند

به گزارش خبرنگار مهر، بصیر هاشمی ظهر پنجشنبه در آیین رونمایی سردیس جمعی از نخبگان و استادان برجسته استان فارس ، با اشاره به ریشه‌های مشترک تاریخی دانشگاه شیراز و دانشگاه علوم پزشکی شیراز گفت: بیشتر اساتید و دانشمندانی که امروز از آنان تجلیل می‌شود، ابتدا در دانشگاه شیراز رشد یافتند. امیدواریم فاصله فیزیکی ایجادشده میان دانشگاه‌ها مانع همگرایی نشود تا بتوانیم دانشمندان بیشتری تربیت کرده و به جامعه تحویل دهیم.

وی در ادامه با معرفی چهار استاد برجسته علوم پزشکی شیراز: دکتر البرزی، دکتر ملک‌زاده، دکتر ملک‌حسینی و مرحوم دکتر خدادوست، که در این مراسم از تندیسشان رونمایی می‌شود، این چهره‌ها را از مفاخر شناخته‌شده ایران و جهان توصیف کرد

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز افزود: نخبگان معرفی‌شده، الگوهای بسیار بارزی از حوزه تخصصی خود هستند. هرگاه با این بزرگان صحبت می‌کنیم، آینده را چنان ترسیم می‌کنند که نباید به داشته‌های کنونی قانع بود. آنان جوایزی همچون نوبل را در ذهن دارند و ما باید چنان حرکت کنیم که دانشمندان جوان ما در سطح جهانی بدرخشند.

هاشمی تجلیل از بزرگان علم را امری دوچندان ارزشمند دانست و افزود: این تکریم، ضمن حفظ حرمت پیشکسوتان، به آیندگان درس می‌دهد که راه دشوار آغازشده توسط نخبگان را با شرایط هموارتر ادامه دهند. برگزاری چنین مراسم‌هایی باید در دانشگاه‌ها افزایش یابد؛ چراکه نویدبخش امید به آینده‌ای بهتر برای جامعه و کشور است و الگویی روشن برای نسل جوان ایجاد می‌کند.

وی در پایان با یادآوری خدمات حوزه سلامت در بحران‌هایی مانند دوران جنگ و همچنین جان‌باختگان مدافع سلامت، تصریح کرد: دانشگاه علوم پزشکی شیراز افزون بر فعالیت‌های علمی برجسته، در حوزه درمان و بهداشت نیز همواره فعال بوده و یاد شهدای سلامت را گرامی می‌داریم. در حوادث اخیر و بحران‌های گوناگون، حوزه بهداشت و درمان استان فارس همواره پیشگام بوده و تعدادی از کارکنان سلامت نیز به شهادت رسیده‌اند.

