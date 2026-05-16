به گزارش خبرگزاری مهر، معاونت فرهنگی و اجتماعی فرماندهی مرزبانی استان بوشهر اعلام کرد: به اطلاع شهروندان محترم استان میرساند ، از ساعت ۸ صبح تا ۱۷ بعد از ظهر فردا یکشنبه انفجار کنترل شده در باشی در محدوده شهرستانهای تنگستان و دشتی بهمنظور امحا برخی مواد و ضایعات، (بمب)، عملیات حریق کنترلشده در محدوده شهرهای یادشده انجام میشود.
بر این اساس، فردا یکشنبه ۲۷ اردیبهشتماه، احتمال مشاهده دود ناشی از این عملیات در اطراف شهر وجود دارد.
از شهروندان درخواست میشود ضمن حفظ خونسردی، از نزدیک شدن یا حرکت به سمت این محلها، خودداری کنند.
نظر شما