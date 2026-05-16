به گزارش خبرنگار مهر، مهدی رستمی شامگاه شنبه با اعلام این خبر به رسانه‌های کردستان اظهار کرد: مأموران ایست و بازرسی شهرستان بانه حین کنترل و بازرسی خودروهای عبوری، به یک دستگاه خودروی پراید مشکوک شده و در بازرسی از آن موفق به کشف دو قلاده توله خرس شدند که قاچاقچیان قصد انتقال غیرقانونی آنها به خارج از کشور را داشتند.

وی بیان کرد: با هماهنگی دستگاه قضائی، خودروی حامل حیوانات توقیف و به پارکینگ منتقل شد و فرد متخلف نیز جهت طی مراحل قانونی به بازداشتگاه تحویل داده شد.

توله‌خرس‌ها تحت مراقبت قرار گرفتند

رستمی افزود: پس از کشف این دو توله خرس، حیوانات برای بررسی وضعیت جسمانی و انجام معاینات تخصصی به مرکز دامپزشکی شهرستان منتقل شدند.

وی بیان کرد: بررسی‌های اولیه کارشناسان محیط زیست نشان می‌دهد این توله‌ها از گونه خرس سیاه هستند که زیستگاه اصلی آن در مناطق جنوبی کشور به‌ویژه استان سیستان و بلوچستان قرار دارد.

رستمی ادامه داد: در حال حاضر توله‌خرس‌ها تحت مراقبت قرار دارند تا پس از طی مراحل اداری و قانونی، درباره نحوه نگهداری یا انتقال آنها با هماهنگی دفتر مدیریت حیات وحش سازمان حفاظت محیط زیست تصمیم‌گیری شود.

قاچاق حیات‌وحش تهدیدی برای تنوع زیستی کشور

رئیس اداره حفاظت محیط زیست بانه با اشاره به پیامدهای قاچاق گونه‌های جانوری تصریح کرد: قاچاق پستانداران بزرگ‌جثه و گونه‌های ارزشمند جانوری، تهدیدی جدی برای تنوع زیستی و چرخه طبیعی اکوسیستم‌ها به شمار می‌رود و برخورد با متخلفان این حوزه با جدیت دنبال خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: کشف این محموله بار دیگر اهمیت نقش ایستگاه‌های بازرسی و نیروهای نظامی و محیط‌زیست در مقابله با قاچاق گونه‌های در معرض خطر انقراض را نشان داد.