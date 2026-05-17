لزوم برگزاری شایسته یادبود شهدای خدمت در آذربایجان شرقی

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست هماهنگی و برنامه‌ریزی مراسم یادبود شهدای خدمت و بزرگداشت سالروز آزادسازی خرمشهر شامگاه شنبه با حضور معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجان شرقی و جمعی از نمایندگان دستگاه‌های اجرایی در تبریز برگزار شد.

در این نشست، بر ضرورت برگزاری هرچه باشکوه‌تر آیین‌های یادبود شهدای خدمت و نیز گرامیداشت سوم خرداد، سالروز آزادسازی خرمشهر تأکید شد و حاضران بر نقش این مناسبت‌ها در تقویت هویت ملی و ترویج فرهنگ ایثار و مقاومت در جامعه تأکید کردند.

معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجان شرقی در این جلسه با اشاره به جایگاه والای شهدای خدمت اظهار کرد: یادبود این شهدا باید متناسب با شأن و جایگاه رفیع آنان برگزار شود و لازم است دستگاه‌های اجرایی با هماهنگی و برنامه‌ریزی دقیق در برگزاری هرچه باشکوه‌تر این مراسم مشارکت فعال داشته باشند.

مرتضی محمد زاده همچنین با اشاره به اهمیت انتقال مفاهیم ایثار و مقاومت به نسل جدید افزود: برای اثرگذاری بیشتر در میان جوانان و نوجوانان باید از زبان، ابزارها و شیوه‌های نوین بهره گرفت تا این مفاهیم ارزشمند به شکلی مؤثر و ماندگار به نسل آینده منتقل شود.

در ادامه این نشست، نمایندگان دستگاه‌های اجرایی نیز به بیان دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خود درباره نحوه برگزاری مراسم‌ها، برنامه‌های فرهنگی، هنری و اجتماعی مرتبط با این مناسبت‌ها پرداختند و بر ضرورت هم‌افزایی میان نهادهای مختلف برای برگزاری برنامه‌هایی درخور شأن این رویدادهای ملی و انقلابی تأکید شد.