فرهنگ سازی مصرف درست باید مبتنی برذائقه مردم و الگوهای رفتارشناسی باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی محمدزاده روز یکشنبه در نشست وبیناری با رییس سازمان امور اجتماعی کشور و همچنین در جمع مدیران دستگاه اجرایی استان، با بیان اهمیت ظرفیت اجتماعی شکل گرفته در جریان جنگ تحمیلی سوم، اظهار داشت: همبستگی ملی ایجاد شده باید در زمینه مدیریت بحران های پیش رو بخصوص کاهش اثرات ناترازی های انرژی به کار گرفته شود.

این نشست که با محوریت بررسی نقش شبکه محله محوری در رفع چالش های ناشی از ناترازی ‌های انرژی و افزایش تاب آوری محلات در شرایط بحران برگزار شد، رویکردهای آموزشی و آگاهی بخشی عمومی در جهت مصرف بهینه انرژی از طریق شبکه محلات مورد تاکید قرار گرفت و راهکارهای مربوط به آن مورد بحث و تبادل نظر اعضا قرار گرفت.

محمدزاده با اشاره به جنایات دشمن متجاوز در مورد اصابت قرار دادن برخی از پایگاه های انرژی کشور و تاثیر آن در شدت ناترازی ها، بر اقدامات جدی و اساسی در زمینه کاهش مصرف تاکید کرد و افزود: طبق توصیه نامه ابلاغی وزارت کشور در خصوص رفع اثرات ناترازی ها، مداخلات فنی و فرهنگ سازی در الگوی مصرف دو عاملی است که میتواند در کوتاه مدت نتیجه بخش باشد.

معاون سیاسی و اجتماعی استاندار، با تاکید بر ایجاد جریان اطلاعاتی فنی و قاعده مند در خصوص مصرف درست خاطرنشان کرد: محتواهای تولیدی و رسانه ای باید بازتاب دهنده عینی خروجی و اثرات مثبت یا منفی نوع رفتارهای شهروندان بر شبکه انرژی کشور باشد.

وی وضعیت فعلی در مصرف انرژی را بیانگر عدم موفقیت در روش های کنونی فرهنگ سازی و آموزشی دانست و عنوان کرد: جریان جامعه پذیری و تغییر نگرش نیازمند مداخلات علمی و تخصصی بر مبنای الگوهای رفتارشناسی و جامعه شناسی است.

محمدزاده در پایان با تاکید بر نقش مساجد در مدیریت بحران های ناشی از جنگ اخیر در محلات افزود در بحث فرهنگ سازی و ایجاد تغییرات رفتاری، در کنار مساجد باید از ظرفیت سایر نهادها مثل رسانه ها نیز بهره برد.