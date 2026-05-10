۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۶:۳۵

کرملین: عدم اتخاذ موضع ضدروسی توسط ایروان برای مسکو حیاتی است

سخنگوی کرملین اعلام کرد: برگزاری نشست‌هایی همچون اجلاس «ارمنستان-اتحادیه اروپا» حق حاکمیتی ایروان است؛ عدم اتخاذ موضع ضدروسی توسط ارمنستان، برای مسکو موضوعی حیاتی است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ریانووستی، دیمیتری پسکوف، سخنگوی کاخ ریاست جمهوری روسیه (کرملین) امروز یکشنبه در بیانیه ای اعلام کرد: برای مسکو عدم اتخاذ موضع ضدروسی توسط ایروان، امر مهمی است.

سخنگوی ریاست جمهوری روسیه در این خصوص ادامه داد: برگزاری نشست ‎هایی همچون اجلاس «ارمنستان-اتحادیه اروپا» حق حاکمیتی ایروان است.

دیمیتری پسکوف، اضافه کرد: هیچ اشکالی در دست دادن سران ارمنستان و سیاستمداران کشورهای غیردوست با روسیه در جریان اجلاس «ارمنستان-اتحادیه اروپا» نمی ‎بینیم، زیرا درگیری در اوکراین، جنگ ارمنستان نیست و به این کشور ارتباطی ندارد.

وی سپس افزود: مسکو مایل است تا درباره اظهارات ضدروسی ولودیمیر زلنسکی در ایروان، توضیحاتی از طرف ارمنستانی دریافت کند. عدم اتخاذ موضع ضدروسی توسط ارمنستان، برای مسکو موضوعی حیاتی است.

