فعالیت ۲۷ خانه بهداشت در مارگون ؛بودجه بهداشت و درمان همچنان ناکافی

حسین عدالت‌دوست در گفت و گو با خبرنگار مهر مهم‌ترین چالش حوزه سلامت را پراکندگی گسترده جمعیت و نبود تناسب میان حجم خدمات و اعتبارات تخصیصی عنوان کرد و افزود: این موضوع به گفته مسئولان، هزینه نگهداشت شبکه سلامت را در مارگون چند برابر کرده است.

وی با اشاره به فعالیت ۵ مرکز خدمات جامع سلامت، ۲۷ خانه بهداشت، یک پایگاه سلامت شهری و دو پایگاه اورژانس ۱۱۵ در شهرستان اظهار کرد: در حال حاضر ۶ دستگاه آمبولانس برای خدمات‌رسانی در شهرستان فعال است و کمبود خاصی در ناوگان اورژانس وجود ندارد.

رئیس شبکه بهداشت و درمان مارگون افزود: تنها آمبولانس پایگاه زیلایی دچار حادثه شد که بلافاصله آمبولانس جایگزین در اختیار این پایگاه قرار گرفت تا خللی در امداد رسانی ایجاد نشود.

وی با اشاره به وضعیت نیروی انسانی در مناطق مختلف شهرستان تصریح کرد: در حوزه زیلایی تنها با کمبود یک پزشک مواجه هستیم که این مسئله نیز به صورت موقت با حضور هفتگی دو پزشک و پوشش چندروزه خدمات درمانی مدیریت شده است.

عدالت دوست از آغاز فعالیت متخصصان در شهرستان خبر داد و گفت: مجوز درمانگاه عمومی اخذ شده و دو متخصص زنان نیز هفته‌ای یک تا دو روز در مارگون حضور دارند و همچنین جذب متخصصان اطفال، داخلی و دیگر رشته‌ها در دست پیگیری است.

وی ادامه داد: اخذ مجوز کلینیک تخصصی نیز در دستور کار قرار دارد تا بخشی از مراجعات درمانی مردم به خارج از شهرستان کاهش یابد.

رئیس شبکه بهداشت و درمان مارگون درباره وضعیت خدمات مامایی نیز اظهار کرد: کمبود ماما که در گذشته یکی از دغدغه‌های جدی شهرستان بود، اکنون برطرف شده و همه مراکز دارای ماما هستند.

وی ادامه داد: همچنین بخش زایمانی که پیش‌تر تنها با دو ماما اداره می‌شد، اکنون با چهار ماما به صورت شیفتی فعال است.

عدالت دوست با اشاره به اینکه مارگون نسبت به جمعیت، پراکنده‌ترین شهرستان استان محسوب می‌شود، افزود: به‌گونه‌ای که بخش زیادی از جمعیت ۲۰ هزار نفری آن در روستاهای کوچک و دورافتاده ساکن هستند و به طور میانگین تنها ۷۰ نفر در هر روستا زندگی می‌کنند.

وی تأکید کرد: همین پراکندگی باعث افزایش تعداد خانه‌های بهداشت، هزینه‌های نگهداری، تأمین تجهیزات و نیروی انسانی شده، اما اعتبارات تخصیصی متناسب با این شرایط نیست و پاسخگوی نیاز واقعی حوزه سلامت شهرستان نمی‌باشد.

رئیس شبکه بهداشت و درمان مارگون با اشاره به پیگیری مسئولان شهرستان برای جذب اعتبارات افزود: با همراهی امام جمعه، فرماندار و نماینده شهرستان در مجلس، بخشی از تجهیزات مورد نیاز مراکز درمانی و آزمایشگاهی تأمین شده و وضعیت تجهیزات نسبت به گذشته بهبود یافته است.

وی اضافه کرد: سه پروژه بازسازی و احداث خانه‌های بهداشت نیز وارد مرحله مناقصه شده و به‌زودی پیمانکار آن‌ها مشخص خواهد شد تا روند توسعه زیرساخت‌های سلامت در مناطق محروم شهرستان شتاب بگیرد.