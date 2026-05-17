فراخوان پویش دانشجویی «دیدار نخست» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها با انتشار فراخوانی، از دانشجویانی که تجربه حضور در دیدار با رهبر شهید انقلاب را داشتهاند دعوت کرد تا روایت نخستین حضور خود را در قالبی خلاقانه به اشتراک بگذارند.
در متن این فراخوان آمده است: برخی لحظهها در ذهن ماندگار میشوند؛ لحظههایی که آغاز یک مسیرند، مانند نخستین دیدار، نخستین نگاه و نخستین احساس. بر همین اساس، پویش «دیدار نخست» با هدف ثبت و بازخوانی این خاطرات شکل گرفته است.
بر اساس این فراخوان، علاقهمندان میتوانند حالوهوا، احساسات و خاطرات خود از نخستین حضور در دیدار دانشجویان با رهبر شهید انقلاب را در قالب متن کوتاه، دلنوشته، فایل صوتی یا ویدئوی کوتاه ارسال کنند.
در این اطلاعیه، از متقاضیان خواسته شده است برای ارسال آثار به تارنمای DidarAval.nahad.ir مراجعه کنند.
