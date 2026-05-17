حزب الله: اشغالگران روی آرامش را نخواهند دید؛ مقاومت ادامه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، حزب الله لبنان با صدور بیانیه ای اعلام کرد که با دیکته ها و اعمال فشارها از سوی آمریکا و دیگران با هدف تحمیل گزینه هایی علیه حاکمیت این کشور مخالف است.

در ادامه این بیانیه آمده است، اشغالگران اسرائیلی هرگز با وجود رزمندگان مقاومت و آزادگان شریف در خاک لبنان روی آرامش را نخواهند دید.

حزب الله تاکید کرد، سخن از توافق صلح میان دولت لبنان و رژیم صهیونیستی به مثابه انحراف و تلاش برای تبرئه دشمن صهیونیستی به شمار می رود. مقامات لبنانی دست از سریال امتیازدهی های رایگان به دشمن صهیونیستی و نادیده گرفتن حقوق این کشور بردارند. تجاوزات رژیم علیه لبنان باید به صورت نهایی و کامل متوقف شود.

حزب الله بر گزینه مقاومت در برابر اشغالگری صهیونیست ها تاکید کرد.