۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۹:۱۳

حزب الله: اشغالگران روی آرامش را نخواهند دید؛ مقاومت ادامه دارد

حزب الله لبنان با تاکید بر گزینه مقاومت در برابر دشمن صهیونیستی با دیکته های آمریکا بر این کشور مخالفت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، حزب الله لبنان با صدور بیانیه ای اعلام کرد که با دیکته ها و اعمال فشارها از سوی آمریکا و دیگران با هدف تحمیل گزینه هایی علیه حاکمیت این کشور مخالف است.

در ادامه این بیانیه آمده است، اشغالگران اسرائیلی هرگز با وجود رزمندگان مقاومت و آزادگان شریف در خاک لبنان روی آرامش را نخواهند دید.

حزب الله تاکید کرد، سخن از توافق صلح میان دولت لبنان و رژیم صهیونیستی به مثابه انحراف و تلاش برای تبرئه دشمن صهیونیستی به شمار می رود. مقامات لبنانی دست از سریال امتیازدهی های رایگان به دشمن صهیونیستی و نادیده گرفتن حقوق این کشور بردارند. تجاوزات رژیم علیه لبنان باید به صورت نهایی و کامل متوقف شود.

حزب الله بر گزینه مقاومت در برابر اشغالگری صهیونیست ها تاکید کرد.

