به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، محافل امنیتی رژیم صهیونیستی اذعان کردند، حتی اگر تل آویو موفق شد جنوب لبنان را به صورت کامل اشغال کند نمی تواند حملات موشکی و پهپادی مقاومت را در این کشور متوقف کند.

در این گزارش آمده است، استقرار شبکه های حفاظتی و اقدامات امنیتی در منطقه برای کاهش خطر حملات پهپادی حزب الله کافی نیست.

بر اساس این گزارش، ایجاد تغییرات در جنوب لبنان به یک نفوذ سیاسی هم نیاز دارد. چالش های میدانی در این منطقه را نمی توان تنها با تجهیزات نظامی حل و فصل کرد.

لازم به ذکر است که محافل نظامی و امنیتی رژیم صهیونیستی بارها اذعان کرده اند پهپادها نوین حزب الله که با فیبرهای نوری کار می کنند و قابل شناسایی و ایجاد اختلال نیستند به بلای جان این رژیم تبدیل شده اند.