به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، علی خریس نماینده فراکسیون توسعه و آزاد سازی در پارلمان لبنان تاکید کرد، وزارت خارجه آمریکا از آتش بس و تمدید ۴۵ روزه آن حرف می زند؛ این آتش بس دروغ بوده و به مثابه چراغ سبزی به دشمن صهیونیستی برای ارتکاب جنایات بیشتر علیه شهروندان لبنانی به شمار می رود.

وی اضافه کرد، رژیم صهیونیستی بعد از اعلام تمدید آتش بس یک ساختمان را در شهر صور لبنان هدف قرار داد که در پی آن چندین تن از غیر نظامیان به شهادت رسیدند. امروزه دولت لبنان باید پاسخگو باشد؛ منظور از کلمه آتش بس چیست؟

خریس تصریح کرد، حملات اسرائیل علیه ده ها روستا و بخش لبنان همچنان ادامه دارد و باید به این پرسش جواب داده شود که آیا جنوب لبنان خارج از دایره آتش بس قرار دارد؟ دشمن صهیونیستی هرگز نخواهد توانست شروط خود را بر ما تحمیل کند.

لازم به ذکر است که رژیم صهیونیستی اعتراف کرده بعد از به اصطلاح تمدید ۴۵ روزه آتش بس دست کم ۱۰۰ نقطه را در لبنان هدف قرار داده است.