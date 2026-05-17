امام جواد(ع) عظمت علم الهی و مکتب اهل بیت(ع) را آشکار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله محمدجواد فاضل لنکرانی در آئین تعویض پرچم گنبد حرم مطهر حضرت موسی مبرقع (ع) و مراسم تجلیل از خادمان اهلبیت (ع) که با حضور علما، مسئولان استانی و اقشار مختلف مردم همزمان با سالروز شهادت امام جواد (ع) برگزار شد، با اشاره به جایگاه والای این امام همام اظهار کرد: توفیق بزرگی است که در آستانه شهادت نهمین پیشوای شیعیان در جوار مضجع شریف فرزند بلافصل آن حضرت، حضرت موسی مبرقع (ع)، گرد هم آمدهایم تا از مقام اهلبیت (ع) و خدمتگزاران این آستان نورانی تجلیل کنیم.
وی افزود: مردم قم از موهبت بزرگی برخوردارند؛ چراکه در کنار بارگاه حضرت فاطمه معصومه (س) و امامزادگان بزرگواری همچون حضرت موسی مبرقع (ع) زندگی میکنند و این همجواری، نعمتی عظیم و مسئولیتی سنگین برای حفظ و ترویج فرهنگ اهلبیت (ع) است.
عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با قدردانی از تلاشهای صورتگرفته برای توسعه و معرفی حرم حضرت موسی مبرقع (ع) بیان کرد: امروز این آستان مقدس به برکت تلاشهای خادمان و مسئولان، به یکی از مراکز مهم زیارتی تبدیل شده و زائرانی از نقاط مختلف کشور و جهان اسلام برای زیارت این بقعه شریف به قم سفر میکنند.
وی ادامه داد: باید یاد و خاطره رهبر فقید انقلاب اسلامی را نیز گرامی بداریم که در سفر سال ۱۳۸۹ به قم، پس از حضور در این آستان مقدس، بر ضرورت توسعه این مکان نورانی تأکید کردند و این مطالبه با همکاری مجموعههای مختلف تا حد زیادی محقق شد.
فاضل لنکرانی در ادامه سخنان خود با اشاره به ابعاد شخصیتی امام جواد (ع) اظهار کرد: پیش از ولادت امام جواد (ع)، برخی جریانها تلاش میکردند نبود فرزند برای امام رضا (ع) را دستاویزی برای ایجاد شبهه در امامت آن حضرت قرار دهند، اما خداوند با ولادت امام جواد (ع)، همه این توطئهها را خنثی کرد.
وی افزود: امام رضا (ع) پیش از ولادت فرزندشان فرموده بودند خداوند پسری به من عطا خواهد کرد که میان حق و باطل تمایز ایجاد میکند و پس از میلاد امام جواد (ع) نیز فرمودند هیچ مولودی برای شیعیان با برکتتر از او متولد نشده است.
این استاد برجسته حوزه علمیه قم تصریح کرد: اهمیت ولادت امام جواد (ع) در این بود که امامت امام رضا (ع) و سلسله امامت اهلبیت (ع) را تثبیت کرد؛ زیرا گروه واقفیه با انکار امامت امام هشتم (ع) تلاش داشتند مسیر امامت را متوقف کنند و نداشتن فرزند را بهانهای برای القای شبهه قرار داده بودند.
وی خاطرنشان کرد: با ولادت امام جواد (ع)، همه این ادعاها فرو ریخت و حقیقت امامت شیعه بار دیگر آشکار شد؛ از همین رو امام رضا (ع) این مولود را منشأ برکات عظیم برای شیعیان معرفی کردند.
فاضل لنکرانی با اشاره به امامت امام جواد (ع) در سنین کودکی بیان کرد: مهمترین پیام حیات امام جواد (ع) آن است که امامت، مقامی الهی است و به سن و سال وابسته نیست. همانگونه که حضرت عیسی (ع) در گهواره به نبوت رسید و حضرت سلیمان (ع) در کودکی به جانشینی حضرت داود (ع) منصوب شد، خداوند میتواند کودکی خردسال را نیز به مقام امامت برساند.
وی افزود: در آن دوران حتی برخی اصحاب امام رضا (ع) نیز از کمی سن امام جواد (ع) دچار تردید شده بودند، اما آن حضرت با استناد به آیات قرآن و تاریخ انبیا، حقیقت امامت را برای مردم تبیین کردند.
عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ادامه داد: امام جواد (ع) در هفت سالگی بر منبر پیامبر اکرم (ص) حاضر شدند و در برابر جمعیت فراوان، از حقایقی سخن گفتند که نشاندهنده اتصال امام به علم الهی بود.
وی گفت: آن حضرت فرمودند از اسرار و باطن انسانها آگاه هستند و خداوند این علم را پیش از آفرینش عالم به اهلبیت (ع) عطا کرده است؛ این سخنان برای تبیین جایگاه حقیقی امامت و ولایت بیان شد.
فاضل لنکرانی با بیان اینکه ائمه اطهار (ع) به دلیل فشار حکومتهای جور، امکان بیان همه حقایق امامت را نداشتند، تصریح کرد: اگر جریانهای باطل، حکومتهای غاصب و جریانهای تردیدآفرین در برابر اهلبیت (ع) قرار نمیگرفتند، ائمه (ع) ابعاد گستردهتری از حقیقت امامت را برای مردم آشکار میکردند.
وی در ادامه با اشاره به نقش فرهنگ امامت در اقتدار جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: عزت و عظمت امروز ملت ایران، ریشه در فرهنگ ولایت و امامت دارد و این فرهنگ بود که ملت ایران را در برابر دشمنان مقاوم و استوار نگه داشت.
این استاد حوزه علمیه قم افزود: روحیه ایثار، شهادتطلبی، مقاومت و حضور آگاهانه مردم در صحنه، میراث مکتب اهلبیت (ع) و ثمره تربیت امامان معصوم (ع) است.
وی با اشاره به شهادت ائمه اطهار (ع) بیان کرد: همه امامان شیعه در مسیر دفاع از حق و هدایت مردم به شهادت رسیدند و همین فرهنگ شهادت، در طول تاریخ در میان علما، فقها و مجاهدان شیعه استمرار یافته است.
فاضل لنکرانی ادامه داد: در هیچ مکتبی همانند تشیع، چنین میراث عظیمی از ایثار و شهادت وجود ندارد؛ ائمه معصومین (ع)، شاگردان و نائبان آنان همواره برای دفاع از دین و حقیقت در میدان حضور داشتند و از جان خود گذشتند.
وی با اشاره به برخی توصیههای امام جواد (ع) اظهار کرد: آن حضرت در روایتی سه ویژگی مهم نیکان را برشمردهاند که شامل اقامه واجبات، دوری از محرمات و پرهیز از غفلت نسبت به دین است.
عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم خاطرنشان کرد: جامعه اسلامی باید نسبت به دین، تهدیدهای فرهنگی و دشمنان اعتقادی هوشیار باشد و فرهنگ دینی را در خانواده و جامعه تقویت کند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به جایگاه ولایت فقیه در نظام اسلامی گفت: یکی از مهمترین دستاوردهای انقلاب اسلامی، احیای مفهوم امامت و ولایت در جهان معاصر بود و امام خمینی (ره) با تبیین نظریه ولایت فقیه، امتداد مسیر امامت را در عصر غیبت برای جامعه اسلامی روشن کردند.
فاضل لنکرانی افزود: استحکام نظام جمهوری اسلامی و عبور کشور از بحرانها، ریشه در همین بنیان اعتقادی دارد و انتخاب سریع و دقیق رهبری پس از رحلت امام خمینی (ره)، نمونهای از ظرفیت عظیم نظام ولایت در جمهوری اسلامی بود.
وی در پایان با اشاره به مظلومیت شهادت امام جواد (ع) گفت: آن حضرت همانند دیگر ائمه معصومین (ع) با زهر به شهادت رسیدند و در غربت و مظلومیت، جان خود را در راه هدایت امت اسلامی تقدیم کردند.
قم - عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم گفت: امام جواد(ع) با تکیه بر علم الهی و حقیقت امامت، پاسخگوی بزرگترین دانشمندان عصر خود شد و عظمت مکتب اهلبیت (ع) را به نمایش گذاشت.
به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله محمدجواد فاضل لنکرانی در آئین تعویض پرچم گنبد حرم مطهر حضرت موسی مبرقع (ع) و مراسم تجلیل از خادمان اهلبیت (ع) که با حضور علما، مسئولان استانی و اقشار مختلف مردم همزمان با سالروز شهادت امام جواد (ع) برگزار شد، با اشاره به جایگاه والای این امام همام اظهار کرد: توفیق بزرگی است که در آستانه شهادت نهمین پیشوای شیعیان در جوار مضجع شریف فرزند بلافصل آن حضرت، حضرت موسی مبرقع (ع)، گرد هم آمدهایم تا از مقام اهلبیت (ع) و خدمتگزاران این آستان نورانی تجلیل کنیم.
نظر شما