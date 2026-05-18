به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسکرین دیلی، تاکنون ۱۱ فیلم از بخش رقابتی جشنواره کن به نمایش درآمده و نقدهای متفاوتی از منتقدان دریافت کرده‌اند. ۱۱ فیلم دیگر هم در نوبت نمایش جای دارند که در روزهای باقی مانده، دیده خواهند شد.

فیلم‌های نمایش داده شده از بخش رقابتی اصلی جشنواره کن و امتیازی که از منتقدان دریافت کرده‌اند، چنین است:

«یادداشت‌های ناگی» (ژاپن) ساخته کوجی فوکادا، امتیاز ۲.۵

«زندگی یک زن» (فرانسه) ساخته شارلین بورگو-تاکه؛ امتیاز ۱.۹

«سرزمین پدری» (لهستان) ساخته پاول پاولیکوفسکی؛ امتیاز ۳.۳

«داستان‌های موازی» (ایران) ساخته اصغر فرهادی؛ امتیاز ۱.۷

«ناگهانی» (ژاپن) ساخته ریوسوکه هاماگوچی؛ امتیاز ۳.۱

«هیولای مهربان» (اتریش) ساخته ماری کروتسر؛ امتیاز ۱.۸

«گوسفند در جعبه» (ژاپن) ساخته هیروکازئو کورئیدا؛ امتیاز ۱.۴

«محبوب» (اسپانیا) ساخته رودریگو سوروگوین؛ امتیاز ۲

«ببر کاغذی» (آمریکا) ساخته جیمز گری؛ امتیاز ۲.۸

«مولن» (مجارستان-فرانسه) ساخته لاسلو نمش؛ امتیاز ۲

«روزی دیگر» (فرانسه) ساخته ژان هِری؛ امتیاز ۱.۷

فیلم‌های باقی مانده عبارتند از:

«امید» (کره جنوبی) ساخته نا هونگ-جین

«ناشناخته» (فرانسه) ساخته آرتور هراری

«آبدره» (رومانی) ساخته کریستین مونجیو

«مینوتور» (روسیه) ساخته آندری زویاگینتسف

«کریسمس تلخ» (اسپانیا) ساخته پدرو آلمادوار

«مردی از دوره خودش» (فرانسه) ساخته امانوئل مار

«مردی که دوستش دارم» (آمریکا) ساخته آیرا ساکس

«توپ سیاه» (اسپانیا) ساخته خاویر آمبروسی، خاویر کالوو

«بزدل» (بلژیک) ساخته لوکاس دونت

«ماجرای رویایی» (آلمان) ساخته والسکا گریسباخ

«مهمانی تولد» (فرانسه) ساخته لئا میسیو

منتقدانی که در این نظرسنجی شرکت دارند عبارتند از ان تی بینه از پوزیتیو فرانسه، رابی کالین از تلگراف بریتانیا، کاتیا نیکودموس از دی سایت آلمان، بن کینگسبرگ از سایت راجر ایبرت آمریکا، آنتون دولین از مدوزا اینترنشنال، پیتر بردشاو از گاردین بریتانیا، جاستین چانگ از نیویورکر آمریکا، استفانی زاخارک از تایم آمریکا، احمد شوقی از فیلفان مصر، ماتیو مشره از لوموند فرانسه، کونگ ریتدی از بانکوک پست تایلند، و اسکرین اینترنشنال.