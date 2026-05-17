به گزارش خبرنگار مهر، سجاد برنجی،در جلسه تنظیم بازار شهریار، با اشاره به شرایط حساس اقتصادی کشور اظهار داشت: همانگونه که در جنگ نظامی، همراهی با دشمن خیانت محسوب میشود، در جنگ اقتصادی امروز نیز برخی افراد با سوءاستفاده از شرایط، مسیر ضربهزدن به مردم را در پیش گرفتهاند.
وی افزود: گرانفروشی، کمفروشی و احتکار، افزون بر غیرشرعی و غیراخلاقی بودن، به قدرت خرید مردم آسیب میزند و دیگر یک رفتار اقتصادی صرف نیست، بلکه مصداق بارز سوءاستفاده، خیانت جنگی و ناجوانمردی است.
برنجی هشدار داد: کسانی در شهرستان شهریار دست به این اقدامات میزنند، باید بدانند به خون شهدا و خانوادههای آنان خیانت میکنند.
فرماندار شهریار با یادآوری مقام شهدای این شهرستان تصریح کرد: فردی که در این شرایط بر مردم فشار میآورد، باید پاسخگوی وجدان خود باشد که به ۴۵ شهید شهرستان و همچنین به خون کودکان بیگناه شهیدشده خیانت کرده است.
وی در پایان تأکید کرد: مردم از مسئولان انتظار برخورد قاطع و ورود جدی بدون هرگونه مماشات را دارند.
