ابراهیمی: ۷ مورد اهدای عضو در گلستان، جان ۱۹ بیمار را نجات داد

به گزارش خبرنگار مهر، محسن ابراهیمی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران با قدردانی از همراهی اصحاب رسانه، نقش نقد و اطلاع‌رسانی را در بهبود عملکرد حوزه سلامت مؤثر دانست و ابراز امیدواری کرد این تعامل دوطرفه تداوم یابد.

وی اظهار کرد: در بخش آموزش، یک رشته دکتری (PhD)، دو رشته کارشناسی ارشد و چهار رشته کارشناسی به مجموعه دانشگاه افزوده شده و مجتمع‌های آموزش عالی سلامت از جمله در علی‌آباد آماده بهره‌برداری است و راه‌اندازی مرکز مشابه در آق‌قلا نیز در دستور کار قرار دارد.

ابراهیمی در حوزه توسعه زیرساخت‌ها با اشاره به آغاز بیش از ۶۷ هزار متر مربع پروژه عمرانی، گفت: با وجود محدودیت‌های اعتباری، تلاش شده پروژه‌ها متوقف نشوند و برخی طرح‌ها مانند بیمارستان گالیکش به پیشرفت ۸۵ درصدی رسیده‌اند. همچنین پروژه بیمارستان طالقانی گنبدکاووس حدود ۴۰ درصد پیشرفت دارد.

وی افزود: در حوزه تجهیزات پزشکی نیز حدود ۲۰۰ میلیارد تومان به بیمارستان‌های استان افزوده شده و با ایجاد ردیف‌های استخدامی جدید، زمینه جذب بهتر نیروهای پرستاری در آزمون‌های آینده فراهم شده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی گلستان با اشاره به رشد شاخص‌های پژوهشی گفت: با فعال‌سازی پژوهشکده‌ها، رتبه دانشگاه هفت پله ارتقا یافته است. همچنین در حوزه بهداشت، اجرای نهضت ملی توسعه خانه‌های بهداشت آغاز شده و ۴۵ واحد جدید تا پایان سال به ظرفیت استان افزوده خواهد شد.

وی ادامه داد: در حوزه درمان نیز حدود ۲۰۰ پزشک متخصص به چرخه خدمات اضافه شده‌اند و تلاش شده این نیروها به‌صورت هدفمند در مناطق محروم توزیع شوند تا عدالت در دسترسی به خدمات درمانی تقویت شود.

ابراهیمی با اشاره به جایگاه استان در شاخص‌های بهداشتی گفت: گلستان در برخی شاخص‌ها از جمله بهداشت محیط، رتبه نخست کشور را کسب کرده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به هفته اهدای عضو، این اقدام را یکی از ارزشمندترین جلوه‌های انسانی در نظام سلامت دانست و گفت: در حال حاضر حدود ۲۵ هزار نفر در کشور و ۲۰۰ نفر در استان در انتظار پیوند عضو هستند، در حالی که سالانه تنها چند هزار پیوند انجام می‌شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی گلستان خاطرنشان کرد: در سال گذشته، با انجام هفت مورد اهدای عضو در استان، جان ۱۹ بیمار نجات یافت که این نشان‌دهنده اهمیت بالای فرهنگ‌سازی در این حوزه است.

وی با قدردانی از خانواده‌های اهداکننده اعضا تأکید کرد: ترویج این فرهنگ نیازمند آموزش، اطلاع‌رسانی و مشارکت اجتماعی گسترده است تا بتوان جان بیماران بیشتری را نجات داد.