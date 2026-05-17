۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۱:۰۱

آغاز طرح نظارت بر ناوگان مسافری محور تهران-مشهد؛ ۱۱ اتوبوس بازرسی شد

سمنان- معاون حمل و نقل اداره کل راهداری استان سمنان از آغاز طرح نظارت بر ناوگان مسافری و حمل و نقل در محور تهران- مشهد خبر داد و گفت: شب گذشته ۱۱ اتوبوس بازرسی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سعید پارسا صبح یکشنبه در بازدید پایانه مسافربری سمنان از اجرای طرح کنترل و نظارت بر ناوگان مسافربری و باری در استان خبر داد و بیان کرد: رویکرد این طرح ارتقا ایمنی تردد در محورهای مواصلاتی استان سمنان است.

وی زمان اجرای طرح را بازه زمانی صفر بامداد لغایت سه صبح اعلام کرد و ادامه داد: طی این مدت ۱۱ دستگاه اتوبوس مورد بازدید و کنترل قرار گرفت.

معاون حمل و نقل اداره کل راهداری استان سمنان از همکاری با پلیس راه خبر داد و اضافه کرد: این طرح در محور تهران به مشهد با هدف نظارت دقیق بر عملکرد ناوگان حمل و نقل اجرایی شده است.

پارسا اظهار داشت: تداوم این طرح به منظور رعایت ضوابط حمل و نقل عمومی، کنترل فنی این خودرو ها و کاهش سوانح جاده ای و سلامت مسافران در دستور کار است.

وی افزود: این طرح های نظارتی با مشارکت سایر دستگاه های مرتبط با رویکرد ایمنی هر چه بیشتر سفرهای جاده ای اجرا می شود.

کد مطلب 6832337

