به گزارش خبرنگار مهر، با وجود مصوبه قبلی مبنی بر رایگان ماندن حملونقل عمومی تا ۲۷ اردیبهشتماه، امروز (پایان مهلت مصوب) هنوز تکلیف ادامه یا خاتمه این طرح مشخص نشده است.
پیگیریهای خبرنگار مهر نشان میدهد که شورای شهر تهران تاکنون تصمیمگیری نهایی در این خصوص انجام نداده است.
جعفر تشکریهاشمی، عضو شورای شهر تهران، در گفتگو با مهر اعلام کرد: هنوز گفتگویی راجع به این موضوع صورت نگرفته و تا جلسه پیشرو که سهشنبه برگزار میشود، این موضوع در دست بررسی است.
به گفته وی، نتیجه نهایی پس از جلسه سهشنبه اعلام خواهد شد و در حال حاضر هیچ تصمیم قطعی درباره ادامه یا قطع رایگان بودن حملونقل عمومی گرفته نشده است.
نظر شما