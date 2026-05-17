۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۳:۰۴

عالم برجسته اهل سنت؛

تنگه هرمز نماد هویت ملی ایران؛ با همه خانواده در جانفدا ثبت نام کردیم

سیریک- عالم برجسته اهل سنت و امام جمعه اهل سنت سیریک تنگه هرمز نماد هویت ملی ایران دانست و با اشاره به بیعت با رهبر انقلاب گفت: خودم به همراه اعضای خانواده‌ام در پویش جانفدا ثبت‌نام کرده‌ام.

شیخ عبدالعزیز افراز در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اهمیت استراتژیک تنگه هرمز، بر نقش تاریخی و فرهنگی این آبراه در هویت ملی ایران تأکید کرد و اظهار داشت: تقویت روابط میان کشورهای منطقه می‌تواند زمینه‌ساز همکاری‌های مؤثر اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی باشد.

وی مدیریت پایدار تنگه هرمز را نیازمند سیاست‌های مشترک و هماهنگ دانست و خاطرنشان کرد: این امر به حفظ امنیت و ثبات منطقه کمک می‌کند.

ایران مسئولیت ویژه‌ای در مدیریت تنگه هرمز دارد

شیخ افراز با اشاره به نقش کلیدی ایران در مدیریت این آبراه استراتژیک گفت: تنگه هرمز نه تنها برای ایران، بلکه برای تمام کشورهای منطقه و جهان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. بهره‌مندی از منابع طبیعی و دریایی این منطقه می‌تواند در تقویت اقتصاد ایران و همچنین امنیت انرژی جهانی مؤثر باشد.

وی افزود: ایران با داشتن ۱۷۰۰ کیلومتر سواحل خلیج فارس و نفوذ تاریخی در این منطقه، مسئولیت ویژه‌ای در مدیریت تنگه هرمز دارد.

این عالم اهل سنت بر لزوم همکاری کشورهای همسایه با ایران برای حفظ امنیت و ثبات منطقه تأکید و تصریح کرد: مدیریت پایدار تنگه هرمز نیازمند سیاست‌های مشترک و هماهنگ همه کشورهای منطقه است. تنش‌های اخیر در منطقه، نیاز به گفت‌وگوی سازنده و همکاری‌های منطقه‌ای را بیش از پیش نمایان کرده است.

شیخ افراز در ادامه بر ضرورت حفظ حاکمیت ملی ایران بر تنگه هرمز و حراست از منافع ملی تأکید کرد و گفت: مسئولیت ایران در مدیریت تنگه هرمز ابعاد و پیامدهای فراوانی دارد که باید به آنها پرداخته شود.

وی با اشاره به نقش تاریخی و فرهنگی ایران در خلیج فارس اظهار داشت: ایران به‌عنوان کشوری با تاریخ کهن، همواره در مدیریت منابع و حفاظت از این آبراه پیشگام بوده و باید همچنان در راستای حفظ منافع ملی و امنیت منطقه‌ای خود به این موضوع توجه کند.

شیخ افراز تصریح کرد: اگرچه ایران ممکن است با چالش‌های فعلی در منطقه و تنش‌های بین‌المللی مواجه باشد، اما با تدوین سیاست‌های مناسب و تقویت همکاری‌های منطقه‌ای می‌تواند برای حفظ امنیت و ثبات در این منطقه استراتژیک مؤثر باشد. این امر گامی برای دعوت به گفت‌وگو و هماهنگی میان کشورهای حاشیه خلیج فارس است تا با همکاری یکدیگر، از منافع مشترک خود در مدیریت تنگه هرمز بهره‌برداری کنند.

تنگه هرمز نماد تاریخ و تمدن کهن ایران زمین است

امام جمعه اهل سنت سیریک با تأکید بر نقش تاریخی و فرهنگی ایران در خلیج فارس گفت: این آبراه نه تنها یک منطقه جغرافیایی، بلکه نماد تاریخ و تمدن کهن ایران زمین است. خلیج فارس در طول تاریخ شاهد رویدادهای مهمی بوده که تأثیرات عمیقی بر فرهنگ، زبان و اقتصاد ملل این ناحیه گذاشته است. ایران باید از این تاریخ و فرهنگ خود حفاظت کند و آن را به نسل‌های آینده منتقل کند.

وی افزود: روابط تاریخی و فرهنگی میان کشورهای منطقه می‌تواند به تقویت همبستگی و همکاری‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کمک کند. ایران به‌عنوان یک کشور محوری در خلیج فارس، با بهره‌گیری از میراث فرهنگی خود، می‌تواند نقش مهمی در ایجاد صلح و ثبات در این منطقه داشته باشد.

شیخ افراز خاطرنشان کرد: اهمیت تاریخی و فرهنگی ایران در خلیج فارس باید به‌عنوان یک عامل مؤثر در سیاست‌های منطقه‌ای و بین‌المللی کشور مدنظر قرار گیرد تا از این ظرفیت به نفع توسعه و پیشرفت منطقه بهره‌برداری شود.

وی با تأکید بر اینکه بسیاری از چالش‌های مشترک در منطقه نیازمند همکاری نزدیک کشورهای همجوار است، گفت: با تشکیل همکاری‌های اقتصادی، کشورها می‌توانند به ایجاد بازارهای مشترک، تبادل سرمایه‌گذاری و فناوری و تقویت تجارت بپردازند. از لحاظ اجتماعی، تقویت روابط به ترویج تفاهم میان فرهنگ‌ها و ملل مختلف، کاهش تنش‌ها و ایجاد محیطی امن‌تر و پایدارتر منجر می‌شود. همچنین همکاری‌های فرهنگی می‌تواند به ارتقای آگاهی مشترک درباره تاریخ و تمدن منطقه کمک کرده و احساس تعلق بیشتری در میان شهروندان کشورهای مختلف ایجاد کند. برگزاری رویدادهای فرهنگی مشترک، نمایشگاه‌ها و تبادل هنرمندان و نخبگان فرهنگی در این راستا مؤثر است.

شیخ افراز بر لزوم همکاری میان کشورهای منطقه و ایجاد یک شبکه همکاری منسجم برای مواجهه با چالش‌های مشترک و بهره‌برداری از فرصت‌ها تأکید کرد.

خودم به همراه اعضای خانواده‌ام در پویش«جانفدا» ثبت‌نام کرده‌ام

شیخ عبدالعزیز افراز در پایان با اشاره به فراخوان «جانفدا» گفت: خودم به همراه اعضای خانواده‌ام در این فراخوان ثبت‌نام کرده‌ام و ضمن بیعت با رهبر جدید انقلاب اسلامی، اعلام می‌کنم که جان و مال خود را فدای کشور و این نظام اسلامی می‌کنم.

با افتخار جان خود را فدای کشور می‌کنم

وی خاطرنشان کرد: مسئله ما قومیت یا قبیله نیست، بلکه مسئله ناموس است و ایران ناموس ماست. با افتخار جان خود را فدای کشور می‌کنم.

    • حسین رسولی IR ۱۵:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۷
      0 0
      پاسخ
      جانم به فدای رهبر

