تنگه هرمز نماد هویت ملی ایران؛ با همه خانواده در جانفدا ثبت نام کردیم

شیخ عبدالعزیز افراز در گفتوگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اهمیت استراتژیک تنگه هرمز، بر نقش تاریخی و فرهنگی این آبراه در هویت ملی ایران تأکید کرد و اظهار داشت: تقویت روابط میان کشورهای منطقه میتواند زمینهساز همکاریهای مؤثر اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی باشد.
وی مدیریت پایدار تنگه هرمز را نیازمند سیاستهای مشترک و هماهنگ دانست و خاطرنشان کرد: این امر به حفظ امنیت و ثبات منطقه کمک میکند.
ایران مسئولیت ویژهای در مدیریت تنگه هرمز دارد
شیخ افراز با اشاره به نقش کلیدی ایران در مدیریت این آبراه استراتژیک گفت: تنگه هرمز نه تنها برای ایران، بلکه برای تمام کشورهای منطقه و جهان از اهمیت ویژهای برخوردار است. بهرهمندی از منابع طبیعی و دریایی این منطقه میتواند در تقویت اقتصاد ایران و همچنین امنیت انرژی جهانی مؤثر باشد.
وی افزود: ایران با داشتن ۱۷۰۰ کیلومتر سواحل خلیج فارس و نفوذ تاریخی در این منطقه، مسئولیت ویژهای در مدیریت تنگه هرمز دارد.
این عالم اهل سنت بر لزوم همکاری کشورهای همسایه با ایران برای حفظ امنیت و ثبات منطقه تأکید و تصریح کرد: مدیریت پایدار تنگه هرمز نیازمند سیاستهای مشترک و هماهنگ همه کشورهای منطقه است. تنشهای اخیر در منطقه، نیاز به گفتوگوی سازنده و همکاریهای منطقهای را بیش از پیش نمایان کرده است.
شیخ افراز در ادامه بر ضرورت حفظ حاکمیت ملی ایران بر تنگه هرمز و حراست از منافع ملی تأکید کرد و گفت: مسئولیت ایران در مدیریت تنگه هرمز ابعاد و پیامدهای فراوانی دارد که باید به آنها پرداخته شود.
وی با اشاره به نقش تاریخی و فرهنگی ایران در خلیج فارس اظهار داشت: ایران بهعنوان کشوری با تاریخ کهن، همواره در مدیریت منابع و حفاظت از این آبراه پیشگام بوده و باید همچنان در راستای حفظ منافع ملی و امنیت منطقهای خود به این موضوع توجه کند.
شیخ افراز تصریح کرد: اگرچه ایران ممکن است با چالشهای فعلی در منطقه و تنشهای بینالمللی مواجه باشد، اما با تدوین سیاستهای مناسب و تقویت همکاریهای منطقهای میتواند برای حفظ امنیت و ثبات در این منطقه استراتژیک مؤثر باشد. این امر گامی برای دعوت به گفتوگو و هماهنگی میان کشورهای حاشیه خلیج فارس است تا با همکاری یکدیگر، از منافع مشترک خود در مدیریت تنگه هرمز بهرهبرداری کنند.
تنگه هرمز نماد تاریخ و تمدن کهن ایران زمین است
امام جمعه اهل سنت سیریک با تأکید بر نقش تاریخی و فرهنگی ایران در خلیج فارس گفت: این آبراه نه تنها یک منطقه جغرافیایی، بلکه نماد تاریخ و تمدن کهن ایران زمین است. خلیج فارس در طول تاریخ شاهد رویدادهای مهمی بوده که تأثیرات عمیقی بر فرهنگ، زبان و اقتصاد ملل این ناحیه گذاشته است. ایران باید از این تاریخ و فرهنگ خود حفاظت کند و آن را به نسلهای آینده منتقل کند.
وی افزود: روابط تاریخی و فرهنگی میان کشورهای منطقه میتواند به تقویت همبستگی و همکاریهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کمک کند. ایران بهعنوان یک کشور محوری در خلیج فارس، با بهرهگیری از میراث فرهنگی خود، میتواند نقش مهمی در ایجاد صلح و ثبات در این منطقه داشته باشد.
شیخ افراز خاطرنشان کرد: اهمیت تاریخی و فرهنگی ایران در خلیج فارس باید بهعنوان یک عامل مؤثر در سیاستهای منطقهای و بینالمللی کشور مدنظر قرار گیرد تا از این ظرفیت به نفع توسعه و پیشرفت منطقه بهرهبرداری شود.
وی با تأکید بر اینکه بسیاری از چالشهای مشترک در منطقه نیازمند همکاری نزدیک کشورهای همجوار است، گفت: با تشکیل همکاریهای اقتصادی، کشورها میتوانند به ایجاد بازارهای مشترک، تبادل سرمایهگذاری و فناوری و تقویت تجارت بپردازند. از لحاظ اجتماعی، تقویت روابط به ترویج تفاهم میان فرهنگها و ملل مختلف، کاهش تنشها و ایجاد محیطی امنتر و پایدارتر منجر میشود. همچنین همکاریهای فرهنگی میتواند به ارتقای آگاهی مشترک درباره تاریخ و تمدن منطقه کمک کرده و احساس تعلق بیشتری در میان شهروندان کشورهای مختلف ایجاد کند. برگزاری رویدادهای فرهنگی مشترک، نمایشگاهها و تبادل هنرمندان و نخبگان فرهنگی در این راستا مؤثر است.
شیخ افراز بر لزوم همکاری میان کشورهای منطقه و ایجاد یک شبکه همکاری منسجم برای مواجهه با چالشهای مشترک و بهرهبرداری از فرصتها تأکید کرد.
خودم به همراه اعضای خانوادهام در پویش«جانفدا» ثبتنام کردهام
شیخ عبدالعزیز افراز در پایان با اشاره به فراخوان «جانفدا» گفت: خودم به همراه اعضای خانوادهام در این فراخوان ثبتنام کردهام و ضمن بیعت با رهبر جدید انقلاب اسلامی، اعلام میکنم که جان و مال خود را فدای کشور و این نظام اسلامی میکنم.
با افتخار جان خود را فدای کشور میکنم
وی خاطرنشان کرد: مسئله ما قومیت یا قبیله نیست، بلکه مسئله ناموس است و ایران ناموس ماست. با افتخار جان خود را فدای کشور میکنم.
