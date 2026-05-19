به گزارش خبرگزاری مهر، مظفر علیشائی پیش از ظهر سه شنبه در جلسه شورای ورزش شهرستان قزوین، با تأکید بر نقش محلهها در ترویج فعالیتهای همگانی، اظهار کرد که برگزاری مسابقات با رویکرد محلهمحور میتواند به پایگاهی برای هویتبخشی اجتماعی و ورزشی تبدیل شود.
علیشائی با اشاره به ضرورت مدیریت حرفهای فضاهای باز ورزشی گفت: باید برای تمام رشتهها «باشگاه پارک» ایجاد کنیم و هر جعبه ورزشی در پارکها مانند یک باشگاه تخصصی اداره شود و رویکرد محلهمحور، مکمل این طرح است.
مدیرکل ورزش و جوانان قزوین از نامگذاری هر روز به نام یک رشته ورزشی خبر داد و افزود: مردم با انجام حرکات ساده آمادگی جسمانی به مدت دو تا سه ماه در قالب این طرح، بهتدریج به ورزش علاقهمند شده و خودِ آنها سیاستگذار فعالیت بدنیشان خواهند شد.
علیشائی در بخش دیگری از سخنانش به «پویش آخر هفته فعال» اشاره کرد و گفت: در این پویش، فعالیتهایی مثل دوچرخهسواری، پیادهروی، ورزشهای چندگانه و «گلگشت» به میزبانی دستگاههای مختلف برگزار میشود. همچنین «گامهای عاشقانه» با هدف پیادهروی از یک نقطه مشخص تا مسجد یا امامزاده، طراحی شده است.
وی با تشریح طرح توسعه ورزش همگانی، از اجرای چهار پروژه تا سال ۱۴۰۵ خبر داد و هدف آن را رسیدن به مشارکت ۵۰ درصدی مردم در فعالیتهای بدنی اعلام کرد و یادآور شد: خوشبختانه هماکنون قزوین یک تا دو درصد از میانگین کشوری در این حوزه بالاتر است.
این مسئول ورزشی تأکید کرد که واگذاری اماکن ورزشی فقط از طریق «ماده ۴۴» میسر است و باید نگاه سنتی به ورزش تغییر کند؛ بهگونهای که هر فرد در هر مکان و زمانی بدون نیاز به سالن اختصاصی، بتواند تحرک بدنی داشته باشد.
علیشائی با اشاره به بحران مدیریت اوقات فراغت، آن را موضوعی فرابخشی خواند و بر ضرورت «خانوادهمحوری» در این حوزه تأکید کرد.
وی عنوان کرد: شهروندان در زمینه هویت، معرفت و زیست اجتماعی دچار سرگردانی و نبود برنامه مشخص هستند و باید میان دانشآموزان و دانشجویان نیز ارتباط و هماهنگی ایجاد کرد.
وی از تشکیل «پایگاههای هویتی، فرهنگی و ورزشی» برای مدیریت بهینه اوقات فراغت نوجوانان و جوانان در سطح استان خبر داد.
مدیرکل ورزش و جوانان قزوین بیان کرد: فرمانداری و آموزش و پرورش می توانند تا ۱۰ نقطه کلیدی را به عنوان پایلوت در شهر قزوین معرفی کنند.
علیشائی در پایان با اشاره به ظرفیت مدارس دارای حیاط بزرگ، گفت: با تجهیز این فضاها میتوانیم ورزش را از مدارس و در میان نسل نوجوان و جوان نهادینه کنیم.
