به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر ولایتی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در ایکس نوشت: دیپلماسی عقیمِ ‎ترامپ در پکن و بازگشت با دست خالی از ‎چین‌ ، استیصال و عصبانیت ‎ابوظبی از برملا شدن خبر سفر پنهانی ‎نتانیاهو به این کشور و داده‌سازی‌های مخدوش پنتاگون، نمایانگر ‎بحران محاسباتی در ‎واشنگتن است.



‏وی افزود: در چنین مختصاتی، تهدیدات ترامپ که با دمیدن‌های ‎تل‌آویو شعله‌ور می‌شود، «ورود به یک ‎تله‌ی راهبردی است». فروافتادن در این چاه با طناب اسرائیل، تاوانی سنگین دارد؛ «به زودی، واشنگتن باید با فانوس به دنبال بقایای ‎اعتبار خود در غرب آسیا بگردد»