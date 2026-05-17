به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر ولایتی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در ایکس نوشت: دیپلماسی عقیمِ ترامپ در پکن و بازگشت با دست خالی از چین ، استیصال و عصبانیت ابوظبی از برملا شدن خبر سفر پنهانی نتانیاهو به این کشور و دادهسازیهای مخدوش پنتاگون، نمایانگر بحران محاسباتی در واشنگتن است.
وی افزود: در چنین مختصاتی، تهدیدات ترامپ که با دمیدنهای تلآویو شعلهور میشود، «ورود به یک تلهی راهبردی است». فروافتادن در این چاه با طناب اسرائیل، تاوانی سنگین دارد؛ «به زودی، واشنگتن باید با فانوس به دنبال بقایای اعتبار خود در غرب آسیا بگردد»
فروافتادن در این چاه با طناب اسرائیل، تاوانی سنگین دارد؛ به زودی، واشنگتن باید با فانوس به دنبال بقایای اعتبار خود در غرب آسیا بگردد.
