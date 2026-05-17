  1. سیاست
  2. سایر
۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۱:۳۶

واشنگتن باید با فانوس به دنبال بقایای ‎اعتبار خود در غرب آسیا بگردد

واشنگتن باید با فانوس به دنبال بقایای ‎اعتبار خود در غرب آسیا بگردد

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام نوشت: فروافتادن در این چاه با طناب اسرائیل، تاوانی سنگین دارد؛ به زودی، واشنگتن باید با فانوس به دنبال بقایای ‎اعتبار خود در غرب آسیا بگردد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر ولایتی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در ایکس نوشت: دیپلماسی عقیمِ ‎ترامپ در پکن و بازگشت با دست خالی از ‎چین‌ ، استیصال و عصبانیت ‎ابوظبی از برملا شدن خبر سفر پنهانی ‎نتانیاهو به این کشور و داده‌سازی‌های مخدوش پنتاگون، نمایانگر ‎بحران محاسباتی در ‎واشنگتن است.

‏وی افزود: در چنین مختصاتی، تهدیدات ترامپ که با دمیدن‌های ‎تل‌آویو شعله‌ور می‌شود، «ورود به یک ‎تله‌ی راهبردی است». فروافتادن در این چاه با طناب اسرائیل، تاوانی سنگین دارد؛ «به زودی، واشنگتن باید با فانوس به دنبال بقایای ‎اعتبار خود در غرب آسیا بگردد»

کد مطلب 6832390
محسن صمیمی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها