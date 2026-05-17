پیام مدیرعامل بانک مسکن به مناسبت روز ارتباطات و روابط عمومی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بانک مسکن، علی خورسندیان در پیامی به مناسبت فرا رسیدن ۲۷ اردیبهشت‌ماه، روز ارتباطات و روابط عمومی، تلاش‌های صادقانه و اثرگذار فعالان این عرصه ارزشمند را ارج نهاد.

۲۷ اردیبهشت‌ماه، روز ارتباطات و روابط عمومی، فرصتی مغتنم برای پاسداشت تلاش‌های صادقانه و اثرگذار فعالان این عرصه ارزشمند است؛ آنان که با تعهد، هوشمندی و مسئولیت‌پذیری، نقش بی‌بدیلی در تقویت سرمایه اجتماعی، توسعه ارتباطات سازمانی و ایجاد تعامل سازنده میان سازمان و جامعه ایفا می‌کنند. روابط عمومی به عنوان راوی روایت اول و حلقه اتصال موثر بین سازمان و ذینفعان، نقشی اساسی در تبیین دستاوردها، ارتقای اعتماد عمومی و انتقال دقیق و شفاف پیام‌ها بر عهده دارد. بی‌تردید پیشبرد اهداف متعالی سازمانی و تحقق مأموریت‌های خدمت‌رسانی، بدون حضور حرفه‌ای و تلاش‌های خستگی‌ناپذیر همکاران فعال در این حوزه میسر نخواهد بود.

در شرایطی که نظام بانکی کشور بیش از هر زمان دیگری نیازمند ارتباطی هوشمندانه، دقیق و مسئولانه با جامعه است، تلاش‏‌های حرفه‌‏ای، منظم و خلاقانه همکاران روابط عمومی در حوزه اطلاع‏‌رسانی و مدیریت ارتباطات، پشتوانه‏ ای ارزشمند برای تحقق اهداف و برنامه‏‌های بانک به ویژه در حوزه مسکن و حمایت از اقشار مختلف جامعه به شمار می‌‏آید.

اینجانب ضمن گرامیداشت روز ارتباطات و روابط عمومی، این مناسبت را به تمامی تلاشگران پرتلاش حوزه روابط عمومی در سراسر کشور، به‌ویژه همکاران ارجمند در خانواده بزرگ بانک مسکن تبریک عرض نموده و از زحمات ارزشمند آنان در مسیر اطلاع‌رسانی صحیح، امیدآفرینی و تقویت ارتباط مؤثر با جامعه صمیمانه قدردانی می‌نمایم.

توفیق روزافزون همه عزیزان را در مسیر خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران تحت توجهات حضرت ولی عصر (عج) از درگاه خداوند متعال مسئلت دارم.