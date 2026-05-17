تلاش وزارت نفت برای تامین مناسب سوخت بخش کشاورزی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، علیرضا عباسی نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در شرایط فعلی امنیت غذایی کشور از اولویتهای اصلی کشور به شمار میرود، گفت: توجه به نیازهای این بخش بهویژه سوخت مورد نیاز کشاورزان در شرایط کنونی از اهمیت بالایی برخوردار است که البته وزارت نفت تمام تلاش خود را برای این موضوع انجام میدهد.
وی افزود: با همکاری و هماهنگی دو وزارتخانه نفت و جهاد کشاورزی و تاکید مسئولان وزارت نفت بر تامین مناسب سوخت بخش کشاورزی، شاهد رونق این بخش و افزایش تولید خواهیم بود.
نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس تصریح کرد: دشمن با حمله به زیرساختهای بخش انرژی کشور در صدد بود تا به مردم در این بخش آسیب بزند، اما با تلاش جهادی مسئولان صنعت نفت خوشبختانه امروز مشکلی در تامین سوخت به ویژه در بخش کشاورزی نداریم.
یادآور میشود که رئیس و برخی از اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی هفته گذشته در نشستی با محمدصادق عظیمیفر، معاون وزیر نفت در امور پالایش و پخش با یادآوری عملکرد مطلوب وزارت نفت در دوران جنگ تحمیلی سوم ضمن تأکید بر کمک و حمایت خانه ملت از بازسازی تأسیسات آسیبدیده صنعت نفت، به پایداری روند تأمین و توزیع سوخت، گازرسانی، تولید و صادرات نفت و گاز در این دوران اشاره کردند.
