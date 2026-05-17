به گزارش خبرگزاری مهر، نشریه آتلانتیک در گزارشی در خصوص سفر ترامپ به چین و دیدارش با شی جین پینگ رئیس جمهور این کشور اعلام کرد: لطفا لحظه‌ای برای ابرقدرت بی‌ عرضه (آمریکا) وقت بگذارید. این ابرقدرت خود را رهبر جهان آزاد می‌نامد، اما جهان آزاد دیگر آن را باور ندارد. وقتی (ترامپ) دستش را دراز می‌ کند، احدی برای پذیرش درخواست اش عجله نمی‌ کند. وقتی تهدید می‌کند، احدی نمی‌ هراسد. شی جین‌ پینگ با خطابه‌ های تند و تیز در مورد دخالت آمریکا در امور (جزیره) تایوان، به تمجیدهای فراوان ترامپ پاسخ داد. در نهایت، شی هیچ چیز مهمی ارائه نداد - نه راه‌حلی برای تنش مرتبط با ایران، نه معاملات تجاری گسترده، نه وعده‌ ای برای دسترسی به مواد معدنی کمیاب. شی از این دیدار برای شوخی با رئیس‌جمهور بی‌عرضه استفاده کرد و منتظر گذشت وقت ماند.

آتلانتیک افزود: در طول دولت دوم ترامپ، و به ویژه از آغاز جنگ ایران (تجاوز غیرقانونی آمریکایی- صهیونیستی به خاک ایران)، محاسبات به آرامی تغییر کرده است؛ نه به این دلیل که راهبرد چاپلوسی شکست خورده است، بلکه به این دلیل که (چاپلوسی برای ترامپ) دیگر ارزش دردسر ندارد. جنگ ترامپ علیه ایران قرار بود قدرت آمریکا را به نمایش بگذارد. اما برعکس عمل کرد. ایالات متحده فقط زرادخانه خود را نابود کرد، تا جایی که متحدانش در اقیانوس آرام به طور منطقی از خود می‌ پرسند که آیا مهمات کافی برای محافظت از آن ها باقی مانده است یا خیر.

نشریه مذکور اضافه کرد: ترامپ نه تنها در تضعیف موقعیت چین در خاورمیانه (غرب آسیا) شکست خورد، بلکه پکن را تقویت کرد. پکن بدون اینکه تلاش زیادی کند، از گل به خودی آمریکا سود برده است. ذخایر نفتی چین و سرمایه‌ گذاری‌ های آن در انرژی‌ های تجدیدپذیر به این کشور اجازه داده است تا به تایلند، فیلیپین و استرالیا از بحران انرژی که ایالات متحده ایجاد کرده بود، کمک کند. ترامپ بارها با اغراق در مورد اینکه به رسیدن به توافق با ایران نزدیک است، تمایل خود را برای توافقی به منظور پایان دادن به جنگ نشان داده است؛ اما تهران همچنان به پیشنهادات او با درخواست‌های گسترده اش، از جمله دریافت غرامت برای خسارت هایی که آمریکا ایجاد کرده است، پاسخ می‌دهد.