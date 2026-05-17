به گزارش خبرگزاری مهر، غزال راهب، رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، با تأکید بر اینکه در ویرایش جدید آیین‌نامه ۲۸۰۰ (آیین‌نامه طراحی ساختمان‌ها در برابر زلزله) از داده‌های شتاب‌نگاری زلزله استفاده شده است، گفت: شتاب زمین و شتاب طیفی متناظر با انواع ساختمان‌ها به‌طور مستقیم از شتاب‌نگاشت‌های ثبت‌شده به‌دست می‌آید و مهم‌ترین داده ورودی برای تهیه نقشه‌های طیفی طراحی ساختمان‌ها، داده‌های شتاب‌نگاری زلزله‌های گذشته است.

وی با اشاره به به‌کارگیری رکوردها و شتاب‌نگاشت‌های زلزله‌های طبس (۱۳۵۷)، رودبار (۱۳۶۹) و سرپل‌ذهاب (۱۳۹۶) در ویرایش جدید این آیین‌نامه افزود: این داده‌ها در بازنگری آیین‌نامه ۲۸۰۰ و همچنین به‌روزرسانی آیین‌نامه‌های بین‌المللی، با توجه به قرارگیری مناطق در مجاورت گسل‌ها مورد استفاده قرار گرفته‌اند.

راهب ادامه داد: این داده‌ها به دلیل وابستگی به شرایط زمین‌شناختی و تکتونیکی هر منطقه، نقش تعیین‌کننده‌ای در به‌روزرسانی آیین‌نامه‌های طراحی دارند و در ویرایش پنجم نقشه‌ها نیز با توجه به ثبت شتاب‌های بالا در رخدادهای گذشته، بازنگری انجام شده است؛ موضوعی که احتمال وقوع شتاب‌های بالاتر را نیز در برخی مناطق محتمل می‌کند.

رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با اشاره به زلزله تهران اظهار کرد: پس از وقوع زلزله ۴.۶ شامگاه سه‌شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۵ در رودهن، ۵۵ ایستگاه شتاب‌نگاری این رخداد را در نقاط مختلف استان‌های تهران، مازندران، سمنان و البرز ثبت کردند که بیشترین شتاب در ایستگاه‌های رودهن و پردیس با ۸۲ گال (سانتی‌متر بر مجذور ثانیه) ثبت شده است.

وی یادآور شد: این زلزله در ایستگاه‌های پلور، مشا، دماوند، ناندل، دانشگاه علم و صنعت، لواسان، مرکز تهران و سایر ایستگاه‌های استان تهران و غرب البرز و استان‌های مجاور نیز ثبت شده است و میزان رخدادهای ثبت‌شده در ایستگاه‌های شتاب‌نگاری جورد و رودهن تاکنون به ۳۰ رویداد رسیده است.

راهب گفت: پس از وقوع زلزله و تعیین کانون رویداد، تیم کارشناسی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی از منطقه بازدید کرده و یک دستگاه نسل جدید شتاب‌نگار زلزله در روستای جورد نصب و راه‌اندازی شد. بر اساس داده‌های ثبت‌شده در این ایستگاه، فعالیت لرزه‌خیزی کانون با ثبت بیش از ۱۵ رخداد کوچک همچنان ادامه دارد.

رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در پایان خاطرنشان کرد: با نصب ایستگاه جورد، تعداد ایستگاه‌های شتاب‌نگاری در فاصله ۱۰ کیلومتری کانون زلزله به چهار ایستگاه رسیده که امکان پایش دقیق‌تر وضعیت لرزه‌خیزی منطقه را فراهم می‌کند.