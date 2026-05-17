به گزارش خبرگزاری مهر، در سالهای اخیر و همزمان با افزایش قیمت کتابهای چاپی، کتابهای الکترونیک و صوتی بیش از گذشته مورد توجه برخی مخاطبان قرار گرفتهاند در همین راستا، فیدیبو در قالب کمپین «این نمایشگاه فرق داره» تخفیفهایی تا سقف ۹۰ درصد برای کتابهای الکترونیک و صوتی ناشران مختلف در نظر گرفته است.
کمپین «این نمایشگاه فرق داره» در فیدیبو از ۲۰ اردیبهشت آغاز شده و تا ۸ خرداد ۱۴۰۵ ادامه دارد. در این کمپین، از ۲۰ تا ۲۶ اردیبهشت کتابهای الکترونیک و صوتی با تخفیفهایی تا سقف ۸۰ درصد در اختیار مخاطبان قرار داشت و از ۲۷ اردیبهشت تا ۸ خرداد نیز این آثار با تخفیفهایی تا سقف ۹۰ درصد عرضه میشوند.
تمامی ناشران حاضر در این کمپین مشمول طرح تخفیف هستند، اما میزان تخفیف هر اثر متناسب با ناشر و عنوان کتاب متفاوت است. کتاب های این کمپین در لینک (https://fidibo.com/ ) در دسترس است.
کاربران فیدیبو میتوانند با استفاده از امکانات این پلتفرم، کتابخانه شخصی خود را ایجاد و کتابهای خریداریشده را در آن نگهداری کنند.
در جریان این کمپین، بخشی با عنوان «گردونه شانس» نیز در نظر گرفته شده است. کاربران میتوانند روزانه یکبار از این گردونه استفاده کرده و امتیازهایی مانند اعتبار ریالی برای خرید کتاب یا تخفیف برای اشتراک «فیدیپلاس» دریافت کنند. همچنین با هر خرید، یک فرصت جدید برای استفاده از گردونه فعال میشود و کاربران میتوانند روزانه تا دو بار از این امکان استفاده کنند.
همچنین برای مخاطبان کتابهای الکترونیک و صوتی، تخفیفهایی تا سقف ۸۰ درصد برای خرید اشتراکهای ۷ روزه تا یکساله «فیدیپلاس» در نظر گرفته شده است.
