به گزارش خبرگزاری مهر، در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت که به ریاست محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهور برگزار شد، موضوعاتی از جمله پیشبینی منابع و مصارف بودجه ۱۴۰۵، بررسی قیمت خرید تضمینی گندم در سال جاری و پرداخت علیالحساب مطالبات گندمکاران مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
عارف در این جلسه با تأکید بر ضرورت مقابله با گرانفروشی گفت: راهبرد اصلی دولت که در تمام جلسات اقتصادی دنبال میشود، تأمین پایدار کالاهای اساسی و جلوگیری از گرانفروشی است؛ البته بخشی از دلایل گرانی کالاها به مسائل بینالمللی بازمیگردد.
وی افزود: تصمیمگیریهای اقتصادی در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت بر پایه جمعبندی و اجماع نظر اعضا انجام میشود و نظرات مختلف درباره قیمت کالاها در دبیرخانه ستاد نهایی خواهد شد. پیشفرض ما این است که تا حد امکان قیمت کالاها مهار و کالا نیز به میزان کافی تأمین شود.
کشور باید در تولید کالاهای راهبردی خودکفا شود
معاون اول رئیسجمهور با اشاره به ضرورت خودکفایی در تولید کالاهای راهبردی، بهویژه گندم، تصریح کرد: همانطور که رهبر معظم انقلاب اسلامی بارها تأکید کردهاند، کشور باید در تولید کالاهای راهبردی از جمله گندم خودکفا شود. این راهبرد به برنامه قطعی سالانه دولت تبدیل شده است. امسال نیز با توجه به بارشهای مناسب، گندم با کیفیت و مقدار مطلوب تولید شده است.
عارف همچنین با تأکید بر دغدغه دولت برای پیگیری مطالبات مردم گفت: در دو ماه اخیر نظرسنجیهای خوبی از سوی نهادهای مختلف انجام شده که به دولت در شناخت بهتر مطالبات مردم کمک میکند. از مردم میخواهم در این نظرسنجیها مشارکت کنند تا دولت بهتر بداند اولویتهای مردم در حوزههای مختلف چیست و بر همان اساس برنامهریزی دقیقتری انجام دهد.
