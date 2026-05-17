پایان کار یوسفی با ۳ مدال/ قهرمانی در دو ضرب با شکستن رکورد جهانی

به گزارش خبرنگار مهر، در جریان رقابت های وزنه برداری قهرمانی آسیا که در گاندی‌نگر ایالت گجرات هند جریان دارد، علیرضا یوسفی وزنه بردار فوق سنگین ایران بعد از کسب مدال برنز در حرکت یکضرب، در حرکت دو ضرب به مدال طلا دست یافت.

این ملی پوش وزنه برداری با مهار وزنه ۲۶۱ کیلوگرمی، ضمن دستیابی به مدال طلا، رکورد دوضرب دنیا را شکست.

یوسفی در حرکت دوضرب، پس از مهار وزنه ۲۴۸ کیلوگرم، در تلاش دوم برای ۲۶۱ کیلوگرم ناموفق بود اما در حرکت سوم همان وزنه را مهار کرد تا به مدال طلای این بخش برسد و رکورد جهان را در این بخش از آن خود کند.

نماینده فوق‌سنگین ایران در مجموع با ثبت رکورد ۴۴۶ کیلوگرم، به مدال نقره دست یافت.

وی در یک ضرب و در حرکت اول و دوم به ترتیب وزنه های ۱۷۷ و ۱۸۴ کیلوگرم را مهار کرد اما در حرکت سوم از مهار وزنه ۱۸۹ کیلوگرمی بازماند و صاحب مدال برنز شد.

این وزنه بردار فوق سنگین ایران در بهمن ماه سال ۱۴۰۳ زانوی خود را به تیغ جراحان سپرد و در این مدت در مسابقه رسمی حضور نداشت. او سال گذشته در مسابقات لیگ برای سپاهان روی تخته رفت و قهرمان شد اما به دلیل دوری دوساله از میادین بین‌المللی با تصمیم کادر فنی به این مسابقات اعزام شد.

پیش از این علیرضا نصیری دیگر نماینده وزنه‌برداری ایران بود که در دسته ۱۱۰ کیلوگرم روی تخته رفت؛ نصیری در یک ضرب عملکرد قابل قبولی نداشت و اوت کرد اما در دو ضرب با مهار وزنه ۲۳۱ کیلوگرم به مدال طلا رسید.