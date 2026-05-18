به گزارش خبرگزاری مهر، سایت رسمی کنفدراسیون وزنه‌برداری آسیا در گزارشی با اشاره به پایان مسابقات قهرمانی قاره کهن نوشت: این رقابت‌ها در هند، پس از شش روز رقابت سطح بالا با حضور وزنه‌برداران برتر آسیا به پایان رسید. این رویداد یکی از قوی‌ترین دوره‌های تاریخ وزنه‌برداری را رقم زد که منجر به شکستن رکوردهای جهانی و آسیایی شد.

در پایان مسابقات قهرمانی آسیا تیم وزنه‌برداری مردان و زنان چین با مجموع ۴۱ مدال، شامل ۲۱ مدال طلا، ۱۲ نقره و ۸ برنز، در صدر جدول رده‌بندی نهایی مدال‌ها قرار گرفت. کره‌شمالی با ۱۸ مدال طلا و ۳۰ مدال در جایگاه دوم قرار گرفت و چین‌تایپه هم با ۱۳ مدال (۳ طلا، ۷ نقره و ۳ برنز) در جایگاه سوم قرار گرفت.

بحرین، ایران، ازبکستان، ویتنام، کره‌جنوبی و هند، نیز در طول این مسابقات بر روی سکو رفتند. در پیکارهای وزنه‌برداری قهرمانی آسیا ۲۷ رکورد آسیایی و ۲۵ رکورد جهانی شکسته شد که نشان‌دهنده سطح استثنایی عملکرد قهرمانان وزنه‌برداری آسیا در هند بود.

در ادامه گزارش کنفدراسیون وزنه‌برداری آسیا آمده است: پیکارهای وزنه‌برداری قهرمانی قاره کهن با یک رویارویی دراماتیک در دسته ۱۱۰+ کیلوگرم مردان به پایان رسید. «گور میناسیان» از بحرین با مجموع ۴۵۷ کیلوگرم مدال طلا را کسب کرد، در حالی که «علیرضا یوسفی» از ایران با ثبت رکوردهای جدید جهانی و آسیایی در حرکت یک‌ضرب و دوضرب، با مهار ۲۶۱ کیلوگرم در دوضرب، تماشاگران را هیجان‌زده کرد. سنگین‌ترین وزنه موفق و بالاترین رکورد ثبت‌شده در کل این مسابقات توسط علیرضا یوسفی به ثبت رسید. .