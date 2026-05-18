به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا یوسفی، وزنهبردار ۲۲ ساله ایرانی، با شکستن رکورد جهان در دو ضرب دسته ۱۱۰+ کیلوگرم در مسابقات قهرمانی وزنهبرداری آسیا در احمدآباد، مدال خود را به دانشآموزانی که در جریان حمله موشکی آمریکا جانشان را از دست دادند، تقدیم کرد.
سایت ایندین اکسپرس با اشاره به این موضوع و درخشش وزنهبردار ایرانی، نوشت: یوسفی که مدال برنز جهان را نیز در کارنامه دارد، در بخش دو ضرب، وزنه ۲۶۱ کیلوگرم را مهار کرد و مدال طلا را به دست آورد. او در مجموع با ۴۴۵ کیلوگرم به مدال نقره این مسابقات دست یافت.
یوسفی که تحت قوانین جدید دستهبندی وزنهبرداری (پس از بازنگری فدراسیون جهانی وزنهبرداری در سال گذشته) به روی سکو رفت، توانست بدرخشد و در واقع رکورد ۲۶۱ کیلوگرم او بهترین عملکرد وزنهبرداران جهان در این دسته جدید محسوب میشود.
وزنهبردار قهرمان ایران با اشاره به فاجعه مدرسه میناب (که در ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ توسط موشک آمریکا هدف قرار گرفت و بیش از ۱۶۰ دانشآموز دختر به شهادت رسیدند)، مدال خود را به این کودکان تقدیم کرد. او گفت: " این مدال را به همه قربانیان بیگناه حملات اخیر به ایران تقدیم میکنم، به ویژه به آن دانشآموزان کوچک که آرزوی آیندهای بهتر را در سر داشتند."
فدراسیون جهانی وزنهبرداری سال گذشته سیستم دستهبندی وزنهها را به طور کامل تغییر داد و یوسفی اولین ورزشکاری است که در این دستهبندی جدید (۱۱۰+ کیلوگرم) موفق به ثبت رکورد جهانی میشود.
