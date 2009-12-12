ترکیب تیم تیراندازی ایران برای مسابقات آسیایی قطر اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی تیراندازی ایران برای شرکت در سومین دوره مسابقات سلاح های بادی قهرمانی آسیا در دو گروه (تفنگ) 25 آذر ماه و (طپانچه) 27 آذر ماه تهران را به مقصد دوحه قطر ترک خواهد کرد.

این تیم با ترکیب 35 ورزشکار در سه بخش نوجوانان، جوانان و بزرگسالان و در دو قسمت طپانچه و تفنگ در این رقابتها شرکت خواهد کرد. ترکیب ورزشکاران این تیم بدین ترتیب است :

بانوان:

رده سنی نوجوانان - اسلحه تفنگ : نوشین شهبازی فرد، دینا فرزاد خواه

رده سنی نوجوانان - اسلحه طپانچه : یاسمن حیدری، مینا بارانی، مهدیه دهقان، محدثه لطفی

رده سنی جوانان- اسلحه تفنگ : مهلقا جان بزرگ، نسیم سعیدی، منیره جمور

رده سنی جوانان- اسلحه طپانچه: اکرم رمضانی، شیدا دبیر، پروانه فرهنگیان

رده سنی بزرگسالان- اسلحه تفنگ : الهه احمدی، محجوب السادات جلالی، مریم طالبی

رده سنی بزرگسالان: اسلحه طپانچه: مریم سلطانی، فاطمه حسینی، بهناز غلامی

مردان:

رده سنی نوجوانان - اسلحه تفنگ : ساسان شهسواری، مجید نجفی، پوریا نوروزیان

رده سنی نوجوانان - اسلحه طپانچه : سپهر صفاری، امیر حسین متوسلیان

رده سنی جوانان- اسلحه تفنگ : حامی یحیی، امین حیدری، سعید رویتی

رده سنی جوانان- اسلحه طپانچه: رضا خلیلی، میلاد طالبی، محمد گلینی

رده سنی بزرگسالان- اسلحه تفنگ : صابر پرستی، حسین باقری، احمد شه میرزادی

رده سنی بزرگسالان: اسلحه طپانچه: ابراهیم برخورداری، محسن نصر اصفهانی، عماد نراقی

"سیدروچوک لازلو" به عنوان سرمربی تیم تفنگ بزرگسالان، احمد سمایی به عنوان سرمربی تیم طپانچه بزرگسالان، یوسف آجرلو به عنوان سرمربی تیم های تفنگ و طپانپه نوجوانان و جوانان و نعمتی به عنوان سرپرست این تیم را همراه می کنند.