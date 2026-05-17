افتتاح همزمان ۹ پروژه‌ بهداشتی، درمانی در فارس

به گزارش خبرگزاری مهر، صبح یکشنبه آیین افتتاح ۹ پروژه بهداشتی و درمانی فارس به صورت وبیناری و با حضور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی انجام گرفت.
سید بصیر هاشمی رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز، در آیین افتتاح طرح های بهداشت و درمان در هفته سلامت گفت: هفته سلامت امسال با شعار «سلامت پایدار با علم و اقتدار، ایران ماندگار» نامگذاری شده و در همین راستا، ۹ پروژه بهداشتی و درمانی با زیربنای مجموع ۵ هزار متر مربع و اعتباری نزدیک به ۲۰۰ میلیارد تومان در استان فارس به بهرهبرداری میرسد.
وی افزود: این پروژهها شامل ۴ مرکز خدمات جامع سلامت، ۳ پایگاه سلامت و ۲ خانه بهداشت است که نقش موثری در توسعه زیرساختهای سلامتمحور و افزایش دسترسی مردم به خدمات بهداشتی و درمانی در استان ایفا میکند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز با اشاره به تداوم اجرای طرحهای عمرانی حوزه سلامت در استان، گفت: هماکنون حدود ۲۰۰ پروژه عمرانی سلامتمحور در مجموعه دانشگاه علوم پزشکی شیراز در دست اجرا است که حتی در شرایط جنگ تحمیلی اخیر نیز روند اجرای آنها متوقف نشده و تلاش میشود بخشی از این پروژهها تا پایان سال جاری به بهرهبرداری برسد.
هاشمی همچنین با قدردانی از همراهی خیرین حوزه سلامت، عنوان کرد: بخش قابل توجهی از هزینههای احداث این مراکز با مشارکت خیرین سلامت فارس تأمین شده که نشاندهنده نقش ارزشمند مشارکتهای مردمی در توسعه خدمات سلامتمحور است.
مسئول ارشد حوزه سلامت فارس در ادامه، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای جنگ تحمیلی اخیر، اظهار داشت: در جنگ تحمیلی رمضان، پنج نفر از مدافعان سلامت دانشگاه علوم پزشکی شیراز به مقام رفیع شهادت نائل آمدند.
افتتاح مرکز خدمات جامع سلامت شهری بهارستان شیراز
در ادامه این آیین، مرکز خدمات جامع سلامت شهری بهارستان شیراز به بهرهبرداری رسید و رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز با حضور در بخشهای مختلف این مرکز، از تلاشهای کادر سلامت در ارائه خدمات به شهروندان قدردانی کرد.
این مرکز که در شهرک فرهنگیان شیراز احداث شده، با زیربنای یکهزار و ۲۴ متر مربع و با اعتبار ۱۵ میلیارد تومان به بهرهبرداری رسیده است و خدمات متنوعی در حوزه سلامت از جمله پزشک خانواده، آزمایشگاه، مامایی، مشاوره تغذیه و سلامت روان، بهداشت محیط و حرفهای، آموزش سلامت، مبارزه با بیماریها و مدیریت بحران و بلایا را به جمعیتی بالغ بر ۶۰ هزار نفر ارائه میدهد.
همچنین پایگاه بهداشت مستقر در این مرکز، خدمات بهداشتی تخصصی برای گروههای مختلف سنی از جمله واکسیناسیون، مراقبت از مادران باردار، کودکان، میانسالان و سالمندان را پوشش میدهد.
